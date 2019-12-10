"Ливерпуль" обыграл "Ред Булл" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
Одержав победу 0:2 в гостях у "Ред Булл", "Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места Группы E.
Отдохнув против "Борнмута" в минувший уикенд, Трент Александер-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум и Садио Мане вернулись в стартовый состав "красных".
Матч в Зальцбурге начался очень бодро — словно команды продолжили то, на чем остановились в феерической игре на "Энфилде" с семью голами.
Команды совершили по несколько подходов к воротам включая удар Мохамеда Салаха с близкого расстояния — голкипер Чичан Станкович выручил австрийцев. Был вынужден вступить в игру и Алиссон — и не раз.
"Ред Булл" был очень хорош, быстро и широко атакуя. На 24-й минуте дал о себе знать Эрлинг Бреут Холанд, ворвавшись в штрафную по левому краю с преследующим его Деяном Ловреном и пробив — Алиссон по-прежнему был надежен.
На 29-й минуте "Ливерпулю" удалась своя атака на скорости. Наби Кейта отличной передачей вывел на удар Салаха, но тот из убойной позиции внутри штрафной послал мяч мимо.
Небольшое, но все-таки преимущество было на стороне "красных", которые со временем приспособились к быстрым выпадам соперника. Концовка первого тайма была отмечена очередным упущенным моментом — Кейта не смог пробить Станковича в упор.
Во втором тайме команды провели по одной острой атаке, а затем гости открыли счет. Садио Мане порвался по левому краю штрафной и, выманив на себя голкипера, позволил Кейта головой поразить пустые ворота — 0:1.
Спустя всего минуту "Ливерпуль" удвоил свое преимущество. Жером Онгене не смог прервать передачу на Салаха, поэтому Станкович покинул свои владения и бросился исправлять ошибку своего защитника, однако Садио взял и с острейшего угла поразил ворота — 0:2.
"Ред Булл" не опускал рук до финального свистка, но атаковал обреченно. Вдобавок "красные" закрылись, перестав оставлять свободное пространство, и уверенно довели дело до победы.
"Ред Булл" вновь заставил "Ливерпуль" понервничать, однако "красные" как более опытные и мастеровитые бойцы своими моментами воспользовались и добились нужного результата.
"Ред Булл" (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:2 (0:0)
Голы: Кейта 57, Салах 58.
"Ред Булл": Станкович, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Мвепу, Юнузович (Дака 68), Собослаи (Ашимеру 90), Минамино, Хван, Холанд (Окугава 75).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен (Гомес 53), Ван Дейк, Робертсон, Кейта (Ориги 87), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино (Милнер 75), Мане.
Предупреждение: Мане.
10.12.2019 22:50
Просмотров: 1930
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ВАЛЯ ГОЛ ЕХЕХЕХЕ))
(ответить)
Каким же изичным соперником будет Почтилси для кого-то в ЛЧ. Просто подарок. Жаль, что в 1/8 Команды с одной страны не могут встретиться.
(ответить)
какое же макаку днище))0
(ответить)
норм там бабселона парика насаживает на кукан
(ответить)
Тэмми лучший!
Кмоне, Челси!
Кмоне, красиво!
(ответить)
Ша все равно будут сосать,ибо пенсы ток это и умеют делать
(ответить)
Всех скаузеров с победой
А пенсы пидоры,нехуй такое недоразумение в плове,будут позорить АПЛ,камон Лиль
(ответить)
Абрахам адское голевое животное, голевая машина!!
(ответить)
КОРОЛИ ЛОНДОНА!
(ответить)
Гооооооолллллл
Эйбрэхэм
(ответить)
Бля угомоните эту армянскую бестолочь!
(ответить)
Почтилсииииии
(ответить)
Тээээээммммииии!!!!
Удачи нам в ЛЧ!
(ответить)
Гооол! Абрамыч!
(ответить)
ЧЕЛСЕЕЕЙ!
(ответить)
Апрахам
(ответить)
какое же дно это чольче. даже лилль не могут обыграть
(ответить)
ссу опять на шлюша и сраптана:
https://monosnap.com/file/7fO6mAYpX22Y6vTzvylifcyC1Jh58Q
(ответить)
Все эти вот звезды скандинавии хохланд, мартингор чепушилы ебаные
(ответить)
ну что холанд
ебло утиное, пропустил двоечку в челюсть и сддулся
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий