"Ливерпуль" обыграл "Ред Булл" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Одержав победу 0:2 в гостях у "Ред Булл", "Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места Группы E.

Отдохнув против "Борнмута" в минувший уикенд, Трент Александер-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум и Садио Мане вернулись в стартовый состав "красных".



Матч в Зальцбурге начался очень бодро — словно команды продолжили то, на чем остановились в феерической игре на "Энфилде" с семью голами.



Команды совершили по несколько подходов к воротам включая удар Мохамеда Салаха с близкого расстояния — голкипер Чичан Станкович выручил австрийцев. Был вынужден вступить в игру и Алиссон — и не раз.



"Ред Булл" был очень хорош, быстро и широко атакуя. На 24-й минуте дал о себе знать Эрлинг Бреут Холанд, ворвавшись в штрафную по левому краю с преследующим его Деяном Ловреном и пробив — Алиссон по-прежнему был надежен.



На 29-й минуте "Ливерпулю" удалась своя атака на скорости. Наби Кейта отличной передачей вывел на удар Салаха, но тот из убойной позиции внутри штрафной послал мяч мимо.



Небольшое, но все-таки преимущество было на стороне "красных", которые со временем приспособились к быстрым выпадам соперника. Концовка первого тайма была отмечена очередным упущенным моментом — Кейта не смог пробить Станковича в упор.



Во втором тайме команды провели по одной острой атаке, а затем гости открыли счет. Садио Мане порвался по левому краю штрафной и, выманив на себя голкипера, позволил Кейта головой поразить пустые ворота — 0:1.



Спустя всего минуту "Ливерпуль" удвоил свое преимущество. Жером Онгене не смог прервать передачу на Салаха, поэтому Станкович покинул свои владения и бросился исправлять ошибку своего защитника, однако Садио взял и с острейшего угла поразил ворота — 0:2.



"Ред Булл" не опускал рук до финального свистка, но атаковал обреченно. Вдобавок "красные" закрылись, перестав оставлять свободное пространство, и уверенно довели дело до победы.



"Ред Булл" вновь заставил "Ливерпуль" понервничать, однако "красные" как более опытные и мастеровитые бойцы своими моментами воспользовались и добились нужного результата.



"Ред Булл" (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:2 (0:0)



Голы: Кейта 57, Салах 58.



"Ред Булл": Станкович, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Мвепу, Юнузович (Дака 68), Собослаи (Ашимеру 90), Минамино, Хван, Холанд (Окугава 75).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен (Гомес 53), Ван Дейк, Робертсон, Кейта (Ориги 87), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино (Милнер 75), Мане.



Предупреждение: Мане.