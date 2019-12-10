"Ливерпуль" обыграл "Ред Булл" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов

Мохамед Салах Одержав победу 0:2 в гостях у "Ред Булл", "Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места Группы E.

Отдохнув против "Борнмута" в минувший уикенд, Трент Александер-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум и Садио Мане вернулись в стартовый состав "красных".

Матч в Зальцбурге начался очень бодро — словно команды продолжили то, на чем остановились в феерической игре на "Энфилде" с семью голами.

Команды совершили по несколько подходов к воротам включая удар Мохамеда Салаха с близкого расстояния — голкипер Чичан Станкович выручил австрийцев. Был вынужден вступить в игру и Алиссон — и не раз.

"Ред Булл" был очень хорош, быстро и широко атакуя. На 24-й минуте дал о себе знать Эрлинг Бреут Холанд, ворвавшись в штрафную по левому краю с преследующим его Деяном Ловреном и пробив — Алиссон по-прежнему был надежен.

На 29-й минуте "Ливерпулю" удалась своя атака на скорости. Наби Кейта отличной передачей вывел на удар Салаха, но тот из убойной позиции внутри штрафной послал мяч мимо.

Небольшое, но все-таки преимущество было на стороне "красных", которые со временем приспособились к быстрым выпадам соперника. Концовка первого тайма была отмечена очередным упущенным моментом — Кейта не смог пробить Станковича в упор.

Во втором тайме команды провели по одной острой атаке, а затем гости открыли счет. Садио Мане порвался по левому краю штрафной и, выманив на себя голкипера, позволил Кейта головой поразить пустые ворота — 0:1.

Спустя всего минуту "Ливерпуль" удвоил свое преимущество. Жером Онгене не смог прервать передачу на Салаха, поэтому Станкович покинул свои владения и бросился исправлять ошибку своего защитника, однако Садио взял и с острейшего угла поразил ворота — 0:2.

"Ред Булл" не опускал рук до финального свистка, но атаковал обреченно. Вдобавок "красные" закрылись, перестав оставлять свободное пространство, и уверенно довели дело до победы.

"Ред Булл" вновь заставил "Ливерпуль" понервничать, однако "красные" как более опытные и мастеровитые бойцы своими моментами воспользовались и добились нужного результата.

"Ред Булл" (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:2 (0:0)

Голы: Кейта 57, Салах 58.

"Ред Булл": Станкович, Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер, Мвепу, Юнузович (Дака 68), Собослаи (Ашимеру 90), Минамино, Хван, Холанд (Окугава 75).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Ловрен (Гомес 53), Ван Дейк, Робертсон, Кейта (Ориги 87), Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фирмино (Милнер 75), Мане.

Предупреждение: Мане.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Ред Булл

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2019 22:50

Количество просмотров Просмотров: 1930

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 10.12.2019 23:24 # kos9k
    ВАЛЯ ГОЛ ЕХЕХЕХЕ))

    (ответить)

  2. slash-lfc 10.12.2019 23:23 # slash-lfc
    Каким же изичным соперником будет Почтилси для кого-то в ЛЧ. Просто подарок. Жаль, что в 1/8 Команды с одной страны не могут встретиться.

    (ответить)

  3. narcot 10.12.2019 23:22 # narcot
    какое же макаку днище))0

    (ответить)

  4. narcot 10.12.2019 23:22 # narcot
    норм там бабселона парика насаживает на кукан

    (ответить)

  5. sellman 10.12.2019 23:22 # sellman
    Тэмми лучший!
    Кмоне, Челси!
    Кмоне, красиво!

    (ответить)

  6. sher-liverpool 10.12.2019 23:21 # sher-liverpool
    Ша все равно будут сосать,ибо пенсы ток это и умеют делать

    (ответить)

  7. sher-liverpool 10.12.2019 23:21 # sher-liverpool
    Всех скаузеров с победой

    А пенсы пидоры,нехуй такое недоразумение в плове,будут позорить АПЛ,камон Лиль

    (ответить)

  8. bezviz 10.12.2019 23:20 # bezviz
    Абрахам адское голевое животное, голевая машина!!

    (ответить)

  9. narcot 10.12.2019 23:20 # narcot
    КОРОЛИ ЛОНДОНА!

    (ответить)

  10. chebrec 10.12.2019 23:20 # chebrec
    Гооооооолллллл
    Эйбрэхэм

    (ответить)

  11. anabanana94 10.12.2019 23:20 # anabanana94
    Бля угомоните эту армянскую бестолочь!

    (ответить)

  12. slash-lfc 10.12.2019 23:20 # slash-lfc
    Почтилсииииии

    (ответить)

  13. ba-29 10.12.2019 23:20 # ba-29
    Тээээээммммииии!!!!

    Удачи нам в ЛЧ!

    (ответить)

  14. mancunia-planet 10.12.2019 23:19 # mancunia-planet
    Гооол! Абрамыч!

    (ответить)

  15. bezviz 10.12.2019 23:19 # bezviz
    ЧЕЛСЕЕЕЙ!

    (ответить)

  16. mata05 10.12.2019 23:19 # mata05
    Апрахам

    (ответить)

  17. narcot 10.12.2019 23:19 # narcot
    какое же дно это чольче. даже лилль не могут обыграть

    (ответить)

  18. narcot 10.12.2019 23:17 # narcot
    ссу опять на шлюша и сраптана:

    https://monosnap.com/file/7fO6mAYpX22Y6vTzvylifcyC1Jh58Q

    (ответить)

  19. stilllove 10.12.2019 23:15 # stilllove
    Все эти вот звезды скандинавии хохланд, мартингор чепушилы ебаные

    (ответить)

  20. superperez101 10.12.2019 23:13 # superperez101
    ну что холанд
    ебло утиное, пропустил двоечку в челюсть и сддулся

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: