Ведущий скаут МЮ наблюдает за Холандом против "Ливерпуля"

Ведущий скаут "Манчестер Юнайтед" Марсель Бут приехал в Зальцбург на матч Лиги Чемпионов между "Ред Булл" и "Ливерпулем", чтобы посмотреть в деле нападающего Эрлинга Бреута Холанда.

По неподтвержденным данным, трансфер 19-летнего Холанда может быть выкуплен у "Ред Булл" в январе всего за 19 миллионов фунтов.



На юного норвежца претендуют едва ли не все ведущие клубы Европы, однако "Юнайтед", пускай и не выступает в Лиге Чемпионов, считается фаворитом в борьбе за Холанда благодаря персоне своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.



Как сообщает Daily Mirror, Сульшер доверил задачу посмотреть в деле своего соотечественника и бывшего подопечного по "Мольде" Буту, чей отчет может повлиять на то, пригласит ли "Юнайтед" Холанда к себе зимой.