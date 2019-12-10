Ведущий скаут МЮ наблюдает за Холандом против "Ливерпуля"
Ведущий скаут "Манчестер Юнайтед" Марсель Бут приехал в Зальцбург на матч Лиги Чемпионов между "Ред Булл" и "Ливерпулем", чтобы посмотреть в деле нападающего Эрлинга Бреута Холанда.
По неподтвержденным данным, трансфер 19-летнего Холанда может быть выкуплен у "Ред Булл" в январе всего за 19 миллионов фунтов.
На юного норвежца претендуют едва ли не все ведущие клубы Европы, однако "Юнайтед", пускай и не выступает в Лиге Чемпионов, считается фаворитом в борьбе за Холанда благодаря персоне своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
Как сообщает Daily Mirror, Сульшер доверил задачу посмотреть в деле своего соотечественника и бывшего подопечного по "Мольде" Буту, чей отчет может повлиять на то, пригласит ли "Юнайтед" Холанда к себе зимой.
10.12.2019 22:00
Просмотров: 831
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
будет карать МЮ в ЛЕ!
(ответить)
для 19 лет неплох
(ответить)
допизделся и улетел в ЛЕ
(ответить)
И увидели как его съели защитники Великого Ливерпуля
(ответить)
Нееет!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий