Ведущий скаут МЮ наблюдает за Холандом против "Ливерпуля"

Эрлинг Бреут Холанд Ведущий скаут "Манчестер Юнайтед" Марсель Бут приехал в Зальцбург на матч Лиги Чемпионов между "Ред Булл" и "Ливерпулем", чтобы посмотреть в деле нападающего Эрлинга Бреута Холанда.

По неподтвержденным данным, трансфер 19-летнего Холанда может быть выкуплен у "Ред Булл" в январе всего за 19 миллионов фунтов.

На юного норвежца претендуют едва ли не все ведущие клубы Европы, однако "Юнайтед", пускай и не выступает в Лиге Чемпионов, считается фаворитом в борьбе за Холанда благодаря персоне своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Как сообщает Daily Mirror, Сульшер доверил задачу посмотреть в деле своего соотечественника и бывшего подопечного по "Мольде" Буту, чей отчет может повлиять на то, пригласит ли "Юнайтед" Холанда к себе зимой.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Ред Булл, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 831

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  1. largo-winch 10.12.2019 22:50 # largo-winch
    будет карать МЮ в ЛЕ!

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  2. liverfun 10.12.2019 22:49 # liverfun
    для 19 лет неплох

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  3. purman30 10.12.2019 22:48 # purman30
    допизделся и улетел в ЛЕ

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  4. tigerpool 10.12.2019 22:47 # tigerpool
    И увидели как его съели защитники Великого Ливерпуля

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  5. mancunia-planet 10.12.2019 22:11 # mancunia-planet
    Нееет!

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