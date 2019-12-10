Витор Перейра отверг интерес "Эвертона"

Витор Перейра исключил себя из числа претендентов на должность главного тренера "Эвертона", решив сохранить верность "Шанхай СИПГ".

Лишь накануне пресса сообщала, что мерсисайдский клуб, на прошлой неделе уволивший Марку Силву, надеется назначить Перейру до воскресного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".



Однако в Китае Витору предлагают новый контракт с зарплатой в 25 миллионов фунтов в год, поэтому португальский специалист решил отвергнуть интерес "Эвертона".



"Это всегда честь, и я крайне благодарен, что мою кандидатуру рассматривал клуб, который я так сильно уважаю".



"В данный момент я остаюсь тренером СИПГ — клуба, который близок моему сердцу и который из страны, где футбол стремительно развивается".



"В данный момент я не могу взяться за другую работу. Мне нужно время, чтобы обдумать и спланировать свое будущее, изучив все имеющиеся варианты".



"Я люблю Премьер-Лигу, и в будущем был бы счастлив рассмотреть предложения оттуда", — сообщил Перейра Sky Sports.



Добавим, в шорт-листе "ирисок" все еще остаются Унаи Эмери, Карло Анчелотти и Дэвид Мойес. Однако теперь Данкан Фергюсон, подхвативший первую команду после увольнения Силвы, вероятно, останется на матч с "Юнайтед".