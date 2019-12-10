Босингва уверен, что Лэмпард будет успешен как тренер "Челси"

Экс-защитник "Челси" Жозе Босингва уверен, что Фрэнку Лэмпарду удастся снова сделать из "синих" "реальную силу" на внутренней и европейской аренах.

Сам Босингва бок о бок выступал с Лэмпардом за "Челси" с 2008 по 2012 год, в своем последнем сезоне на "Стэмфорд Бридж" выиграв Лигу Чемпионов.



Жозе убежден, что Фрэнк снова будет приводить "синих" к большим победам, но уже в новой роли. Квалификация Лэмпарда как тренера не вызывает у португальца вопросов.



"Уверен, при Фрэнке у "Челси" будут такие же моменты, как у нас в 2012 году, и они воспользуются своими шансами".



"Фрэнк был, возможно, лучшим профессионалом, с которым я когда-либо играл в своей жизни, поэтому у меня нет сомнений насчет его способностей как тренера и его целеустремленности".



"Он научит этих молодых игроков, что значит выступать за "Челси" и что из себя представляет "Челси" как клуб и как дом".



"Он наделит их уверенностью и силой, чтобы снова сделать "Челси" реальной силой не только в Англии, но и в Европе. На "Стэмфорд Бридж" невероятная атмосфера, особенно в еврокубковые вечера".



"Каждый игрок хочет испытать такого рода моменты в Европе, и твоя концентрация подскакивает до 200 процентов. Однако сверх этого Лэмпард поможет им чувствовать себя свободно, не поддаваясь давлению", — цитирует Босингву The Sun.