Томори близок к новому контракту с "Челси"

Фикайо Томори Защитник "Челси" Фикайо Томори близок к новому долгосрочному контракту с лондонским клубом.

Отыграв прошлый сезон у Фрэнка Лэмпарда в "Дерби" на правах аренды, в этой кампании 21-летний Томори, также совершивший командировки в "Халл" и "Брайтон" ранее в своей карьере, наконец получил полноценный шанс в родном клубе.

Фикайо утвердился основным игроком "Челси", сформировав связку с Куртом Зума в центре обороны. На счету 21-летнего Томори уже 16 матчей за "синих" во всех соревнованиях.

Своей игрой Томори заслужил лестные оценки, а в прошлом месяце дебютировал за сборную Англии, поучаствовав в разгроме Косово в рамках отбора к Евро-2020.

Как сообщает Goal, "Челси" уже несколько месяцев общается с Томори и сейчас наконец приблизился к новой сделке, которая поставит Томори в один ряд с другими игроками первой команды в плане зарплаты.

Добавим, что Томори находится в системе "Челси" с восьми лет. Минувшим летом арендовать Фикайо хотел "Эвертон", однако Лэмпард решил вместо этого продать Давида Луиса в "Арсенал".


Метки контракты, Томори, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2019 19:15

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  1. chelsiukpro 10.12.2019 19:58 # chelsiukpro
    Продлите с топарём контракт! И продайте Кристенсена а в место него купите топоря или Аспи наигрывайте в центре т.к стар он бороздить по всей бровке.

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  2. ry-l 10.12.2019 19:20 # ry-l
    Заслужил. Единственное светлое пятно среди молодежи в центре защиты. Надеюсь, Гуэхи тоже не подвндет и через два года в первой команде регулярно играть будет

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