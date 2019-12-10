Томори близок к новому контракту с "Челси"
Защитник "Челси" Фикайо Томори близок к новому долгосрочному контракту с лондонским клубом.
Отыграв прошлый сезон у Фрэнка Лэмпарда в "Дерби" на правах аренды, в этой кампании 21-летний Томори, также совершивший командировки в "Халл" и "Брайтон" ранее в своей карьере, наконец получил полноценный шанс в родном клубе.
Фикайо утвердился основным игроком "Челси", сформировав связку с Куртом Зума в центре обороны. На счету 21-летнего Томори уже 16 матчей за "синих" во всех соревнованиях.
Своей игрой Томори заслужил лестные оценки, а в прошлом месяце дебютировал за сборную Англии, поучаствовав в разгроме Косово в рамках отбора к Евро-2020.
Как сообщает Goal, "Челси" уже несколько месяцев общается с Томори и сейчас наконец приблизился к новой сделке, которая поставит Томори в один ряд с другими игроками первой команды в плане зарплаты.
Добавим, что Томори находится в системе "Челси" с восьми лет. Минувшим летом арендовать Фикайо хотел "Эвертон", однако Лэмпард решил вместо этого продать Давида Луиса в "Арсенал".
10.12.2019 19:15
Просмотров: 446
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Продлите с топарём контракт! И продайте Кристенсена а в место него купите топоря или Аспи наигрывайте в центре т.к стар он бороздить по всей бровке.
(ответить)
Заслужил. Единственное светлое пятно среди молодежи в центре защиты. Надеюсь, Гуэхи тоже не подвндет и через два года в первой команде регулярно играть будет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий