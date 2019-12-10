Томори близок к новому контракту с "Челси"

Защитник "Челси" Фикайо Томори близок к новому долгосрочному контракту с лондонским клубом.

Отыграв прошлый сезон у Фрэнка Лэмпарда в "Дерби" на правах аренды, в этой кампании 21-летний Томори, также совершивший командировки в "Халл" и "Брайтон" ранее в своей карьере, наконец получил полноценный шанс в родном клубе.



Фикайо утвердился основным игроком "Челси", сформировав связку с Куртом Зума в центре обороны. На счету 21-летнего Томори уже 16 матчей за "синих" во всех соревнованиях.



Своей игрой Томори заслужил лестные оценки, а в прошлом месяце дебютировал за сборную Англии, поучаствовав в разгроме Косово в рамках отбора к Евро-2020.



Как сообщает Goal, "Челси" уже несколько месяцев общается с Томори и сейчас наконец приблизился к новой сделке, которая поставит Томори в один ряд с другими игроками первой команды в плане зарплаты.



Добавим, что Томори находится в системе "Челси" с восьми лет. Минувшим летом арендовать Фикайо хотел "Эвертон", однако Лэмпард решил вместо этого продать Давида Луиса в "Арсенал".