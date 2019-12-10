Эшли Янг: "Этого не было!"

Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг пролил свет на инцидент, когда птичий помет якобы попал ему в рот.

Матч "красных дьяволов" против "Суонси" на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги в 2014 году многим болельщикам запомнился тем, что в рот Янга попал некий предмет. Фанаты уверены, что это были экскременты пролетавшей над стадионом птицы.



Янга до сих пор подкалывают по этому поводу, однако 34-летний англичанин все отрицает.



"Нет, этого не было! Я не знаю, сколько раз я уже говорил это. Я достиг того момента, когда почувствовал: "Мне нужно дать отдельное интервью и сказать, что этого не было". Но меня это просто не волнует".



"Это видео было вирусным и, думаю, остается вирусным до сих пор. Даже моя жена и дети могут внезапно взять и сказать: "ага, но птичка покакала тебе в рот". Но этого не было", — сообщил Янг в подкасте UTD.



