Эшли Янг: "Этого не было!"

Эшли Янг Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг пролил свет на инцидент, когда птичий помет якобы попал ему в рот.

Матч "красных дьяволов" против "Суонси" на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги в 2014 году многим болельщикам запомнился тем, что в рот Янга попал некий предмет. Фанаты уверены, что это были экскременты пролетавшей над стадионом птицы.

Янга до сих пор подкалывают по этому поводу, однако 34-летний англичанин все отрицает.

"Нет, этого не было! Я не знаю, сколько раз я уже говорил это. Я достиг того момента, когда почувствовал: "Мне нужно дать отдельное интервью и сказать, что этого не было". Но меня это просто не волнует".

"Это видео было вирусным и, думаю, остается вирусным до сих пор. Даже моя жена и дети могут внезапно взять и сказать: "ага, но птичка покакала тебе в рот". Но этого не было", — сообщил Янг в подкасте UTD.


Метки видео, Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1388

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  1. mrjingles 10.12.2019 18:32 # mrjingles
    Обосранный

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  2. erzat93 10.12.2019 18:23 # erzat93
    Это была жевачка САФа

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  3. keane16 10.12.2019 18:20 # keane16
    Лэээл, было было, помним)

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  4. moneymaker 10.12.2019 18:16 # moneymaker
    Ну значит конча сосафа, или есть ещё варианты?

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  5. jirrort 10.12.2019 18:11 # jirrort
    Он про медальку стиви(;

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  6. dom1no 10.12.2019 18:09 # dom1no
    аахахха, а чо это лол? типа кончил ему кто то на ротан?

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  7. ray-black 10.12.2019 18:06 # ray-black
    Ну а что это было? кто то харкнул ему прямо в пасть?

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  8. nir-vana 10.12.2019 18:03 # nir-vana
    ну конечно, а юнберг не гей

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