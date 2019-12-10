Лингард: "Прежний Джесси вернулся"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард чувствует, что он вернулся в свою лучшую форму.

На прошлой неделе против "Тоттенхэма" Лингард отметился своим первым за более чем два последних месяца появлением в стартовом составе "красных дьяволов" на матч Премьер-Лиги. Благодаря своей игре Джесси сохранил место в команде на дерби против "Манчестер Сити" в минувшую субботу.



А немногим ранее Лингард забил "Астане" в Лиге Европы, отличившись впервые с января. Эти успехи вселили в 26-летнего англичанина уверенность, что его затяжной спад преодолен.



"Я хорошо себя чувствую. Я чувствую, что снова стал собой. Я в форме, мои движения резки. Я люблю работать на команду, люблю побеждать и играть в матчах".



"Да, тот Джесси, которого я знал, теперь вернулся, он здесь. У всех бывают спады формы — важно лишь обрести правильный баланс и снова стать тем, кем ты привык быть".



"Конечно, ты разочарован, когда не играешь. Но тебе все равно нужен правильный настрой и правильное отношение к делу, когда ты выходишь на поле и стараешься проявить себя. Я чувствую, что матч против "Шеффилд Юнайтед" стал переломным моментом для меня", — сообщил Лингард Sky Sports.