Стам: "Ван Дейк, возможно, лучше меня"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам заявил, что Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" играет, возможно, на более высоком уровне, чем он сам в бытность футболистом.

Стам провел всего три сезона в "Юнайтед", но за это время успел выиграть три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лигу Чемпионов, заработав репутацию одного из лучших игроков в истории голландского футбола.



Однако Стаму кажется, что Ван Дейк может пойти даже дальше. Ям находится под впечатлением от того, как его соотечественник планомерно совершенствует свою игру.



"В Голландии насчет этого постоянно дискутировали, и каждый говорил: "Нам нужен еще один защитник вроде Стама". И наконец появился Виргил, хотя он поздно заявил о себе".



"Он не вырос в академии ПСВ или "Аякса". Он самостоятельно построил свою карьеру, начав с команд поменьше, а затем отправившись в Шотландию и наконец в Англию. В процессе этого нужно было много работать над собой, и он это делал".



"Как бы я сравнил его со мной? Возможно, он даже лучше, я не знаю".



"Ты можешь почувствовать, как Виргил влияет на игру своей команды. Это очень важное качество для футболиста, если ты хочешь играть в сильнейших лигах и за сильнейшие клубы", — сообщил Стам Stadium Astro.