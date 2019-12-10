Эванс: "Поражение от "Ливерпуля" подстегнуло нас"

Защитник "Лестера" Джонни Эванс рассказал, как поражение от "Ливерпуля" помогло "лисам" резко ускориться в Премьер-Лиге.

В настоящий момент клуб с "Кинг Пауэр" занимает вторую строчку в таблице Премьер-Лиги, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на восемь очков. Последний раз "Лестер" проигрывал еще в начале октября — как раз "красным". С тех пор подопечные Брендана Роджерса одержали восемь побед кряду.



По словам Эванса, составившего с Чагларом Сеюнджю связку самых надежных защитников этого сезона, "лисы" были невероятно мотивированы, чтобы реабилитироваться после того обидного поражения.



"Мы действительно были опустошены тем, как закончился тот матч против "Ливерпуля". Думаю, то поражение придало нам серьезный стимул, чтобы встать на победный путь".



"Мы начали свою серию сразу после возвращения с международного перерыва и с тех пор добиваемся потрясающих результатов", - цитирует Эванса The Mirror.