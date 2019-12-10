Прогнозы на матчи вторника в Лиге Чемпионов
Во вторник, 10 декабря, в заключительном туре группового раунда Лиги Чемпионов сыграют два английских клуба, являющиеся действующими обладателями европейских трофеев, — "Ливерпуль" и "Челси". "Красным" достаточно ничьей на поле "Ред Булл", а вот "синим" необходимо побеждать дома "Лилль".
РЕД БУЛЛ — ЛИВЕРПУЛЬ
Вторник, 10 декабря, 20:55 ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
"Ливерпуль" не смог досрочно решить задачу выхода в плей-офф Лиги Чемпионов в пятом туре, сыграв всего лишь вничью с "Наполи", и теперь должен как минимум не проиграть в Зальцбурге, чтобы обеспечить себе место в 1/8 финала. Так как австрийцы проиграли в Ливерпуле со счетом 3:4, они смогут обойти в таблице "Ливерпуль" за счет любой победы, кроме фантастического счета 5:4 или более крупного варианта с минимальным преимуществом. Даже в случае повторения результата первого матча, преимущество за счет лучшей разницы забитых/пропущенных будет у "Ред Булл". Возможен вариант, при котором обе команды, в случае победы австрийцев, пройдут дальше, но слабо верится в то, что "Наполи" не сможет дома обыграть аутсайдера группы в лице "Генка".
Ключевая статистика от Who Scored
- "Ред Булл" проиграл всего два из 19 последних матчей в Лиге Чемпионов;
- в пяти из шести последних матчей "Ред Булл" в Лиге Чемпионов проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;
- "Ред Булл" забивал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей в Лиге Чемпионов.
Прогноз Who Scored: 2:3
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ливерпуля" и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
Прошло семь лет с тех пор, как действующий обладатель Кубка чемпионов не смог добраться до 1/8 финала, но "Ливерпулю" нужно добыть очко, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Австрийцы забили восемь раз в двух своих предыдущих домашних матчах, но "красные" играют с такой уверенностью, что я предсказываю тут еще одну победу "Ливерпуля". "Красные" прервали серию из четырех поражений кряду в выездных матчах, когда сумели обыграть "Генк" в Бельгии, а австрийцы никогда не побеждали представителя Премьер-Лиги. Эрлинг Бреут Холанд забил восемь мячей в пяти матчах группового этапа Лиги Чемпионов, и "красным" нужно уделить особое внимание форварду, который наверняка в скором времени переберется в Премьер-Лигу.
Рекомендация Майкла Оуэна: "Ливерпуль победит и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet
Чарли Николас (Sky Sports)
Если "Ред Булл" победит, "Ливерпуль" вылетит. Они пойдут вперед — мы наблюдали это на "Энфилде". "Ливерпуль" провел приятный день в Борнмуте на выходных. Кейта сыграл и забил, а Юрген Клопп снова смог освежить состав. Для "красных" достаточно ничьей, но тем не менее, это будет нервный вечер для "Ливерпуля".
Прогноз Чарли Николаса: 2:2
ЧЕЛСИ — ЛИЛЛЬ
Вторник, 10 декабря, 23:00 ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Перед заключительным туром группового этапа "Челси" занимает третье место в компании с "Аяксом" и "Валенсией", но в любом случае сможет квалифицироваться в плей-офф, если обыграет дома "Лилль". Англичане, в случае собственной победы, при любом результате матча "Аякс" — "Валенсия" обойдут одну из этих команд. Есть также вариант, при котором "Челси" хватит и ничьей с "Лиллем", и он достаточно реален — нужно, чтобы "Аякс" выиграл дома у "Валенсии". "Лилль" в любом случае будет последним и попрощается с еврокубками после визита в Лондон. Если же "Челси" проиграет "Лиллю", то не сможет обойти "Валенсию", даже при равенстве очков и лучшей разнице забитых/пропущенных, так как уступает испанцам в личных встречах.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Лилль" проиграл в шести из семи последних матчей в Лиге Чемпионов;
- "Лилль" пропускал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей Лиги Чемпионов;
- "Челси" проиграл три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге.
Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Челси" и обе забьют — 2.7 в БК Fonbet
Майкл Оуэн (BetVictor)
Победа обеспечит "Челси" место в плей-офф, но "Лилль" выиграл все три своих последних матча в чемпионате со счетом 1:0, хотя они набрали только очко в пяти предыдущих поединках Лиги Чемпионов. "Синие" выиграли на поле "Лилля" со счетом 1:2, а французы не побеждают уже в семи выездных поединках кряду в еврокубках. "Челси" продолжает находиться в поиске "сухого" матча — всего трижды в этом сезоне "синие" не пропускали дома, а "Лилль" обещает хлопнуть дверью перед вылетом из Лиги Чемпионов, что обещает нам потрясающее зрелище.
Рекомендация Майкла Оуэна: "Челси" выиграет и больше 2.5 голов — 3.7 в БК Fonbet
Чарли Николас (Sky Sports)
На самом деле "Челси" просто нужна победа. Я вижу, что этот матч немного похож на встречу "Ливерпуля" с "Ред Булл" — нужно сыграть прагматично. Я думаю, что с молодыми парнями "Челси" все в порядке, и я вижу, что "синие" выйдут в плей-офф, но я не знаю, что с ними произойдет дальше.
Прогноз Чарли Николаса: 2:0
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
10.12.2019 14:30
Просмотров: 1377
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Последние комментарии:
Бенфика (0)
Аякс (победа)
Челси (победа)
Тотал голов (Интер): Больше 1.5
Боруссия Дортмунд (победа)
Тотал голов (Ред Булл Зальцбург): Больше 1
Коэфф.: 9.267
(ответить)
Ливерпуль как всегда оставил все на последний матч)
(ответить)
Всем удачи. Пусть победит сильнейший.
(ответить)
лейпциг и слить может назло питерским куеплетам
(ответить)
Давайте пожелаем футбольному клубу Ливерпуль громадного хуйца сегодня смочь отсосать и чтоб побольше травм.
(ответить)
Ничья в Лейпциге и отсос Щельсов.
(ответить)
в принципе должны проходить ливерпукки дальше, но если не пройдем то пох, на изи оформим ЛЕ и на АПЛочке сконцентрируемся
(ответить)
Ливерпуль вылетает, Челси проходит. Интер побеждает Барсу.
(ответить)
Поздравляю lancerlancer1 с днем рождения!
30 лет - это большой жизненный рубеж. После 30 из перспективного юноши , ты превращается в жирного мужика без перспектив. Многих это ломает. Надеюсь, что для тебя, дорогой друг, это не станет преградой и ты и дальше будешь задротить на фапл сутками, радуя Михайло трафиком, а нас своими великолепными беззубыми постами, которые никто не замечает, но которое позволяют тебе считаться относительно не конченным юзером!
Удачи тебе и успехов!
(ответить)
Челси выиграет после попадает на ПСЖ или Барсу и вылетает с потрахами
приятного просмотра
(ответить)
Рэд Булл и барсу с нулем за 16
(ответить)
Лфк вин 1-4 скриньте
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Хочу напомнить, что лондонский футбольный клуб "Щленще" - единственная команда в истории ЛЧ, которая не смогла выйти из группы будучи действующим победителем турнира. Сказать, что лондонский футбольный клуб "Щленще" - самый незаслуженный, позорный, зашкварный обладатель сего трофея, значит не сказать ничего.
К сожалению для членсидоров, единственной она и останется. Держу пари, членсидоры готовы отсосать первому встречному, лишь бы великие мерсисайдские КНЯЗИ сегодня проиграли. Да, членсидоры? Подтвердите, членсидоры. Мне нужно подтверждение от всех членсидоров данной помойки. Даже если ты, членсидор, это прочитал и не ответил, пройдя мимо, спроси сам себя - ТАК ЛИ ЭТО?!?!?
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YNWA!
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Тяжёлый матч предстоит, ничья 2:2.
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