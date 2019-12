Прогнозы на матчи вторника в Лиге Чемпионов

Во вторник, 10 декабря, в заключительном туре группового раунда Лиги Чемпионов сыграют два английских клуба, являющиеся действующими обладателями европейских трофеев, — "Ливерпуль" и "Челси". "Красным" достаточно ничьей на поле "Ред Булл", а вот "синим" необходимо побеждать дома "Лилль".





РЕД БУЛЛ — ЛИВЕРПУЛЬ

"Ливерпуль" не смог досрочно решить задачу выхода в плей-офф Лиги Чемпионов в пятом туре, сыграв всего лишь вничью с "Наполи", и теперь должен как минимум не проиграть в Зальцбурге, чтобы обеспечить себе место в 1/8 финала. Так как австрийцы проиграли в Ливерпуле со счетом 3:4, они смогут обойти в таблице "Ливерпуль" за счет любой победы, кроме фантастического счета 5:4 или более крупного варианта с минимальным преимуществом. Даже в случае повторения результата первого матча, преимущество за счет лучшей разницы забитых/пропущенных будет у "Ред Булл". Возможен вариант, при котором обе команды, в случае победы австрийцев, пройдут дальше, но слабо верится в то, что "Наполи" не сможет дома обыграть аутсайдера группы в лице "Генка".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ред Булл" проиграл всего два из 19 последних матчей в Лиге Чемпионов;

- в пяти из шести последних матчей "Ред Булл" в Лиге Чемпионов проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Ред Булл" забивал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей в Лиге Чемпионов.



Прогноз Who Scored: 2:3

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Ливерпуля" и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Прошло семь лет с тех пор, как действующий обладатель Кубка чемпионов не смог добраться до 1/8 финала, но "Ливерпулю" нужно добыть очко, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Австрийцы забили восемь раз в двух своих предыдущих домашних матчах, но "красные" играют с такой уверенностью, что я предсказываю тут еще одну победу "Ливерпуля". "Красные" прервали серию из четырех поражений кряду в выездных матчах, когда сумели обыграть "Генк" в Бельгии, а австрийцы никогда не побеждали представителя Премьер-Лиги. Эрлинг Бреут Холанд забил восемь мячей в пяти матчах группового этапа Лиги Чемпионов, и "красным" нужно уделить особое внимание форварду, который наверняка в скором времени переберется в Премьер-Лигу.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Ливерпуль победит и обе забьют — 2.85 в БК Fonbet



Чарли Николас (Sky Sports)



Если "Ред Булл" победит, "Ливерпуль" вылетит. Они пойдут вперед — мы наблюдали это на "Энфилде". "Ливерпуль" провел приятный день в Борнмуте на выходных. Кейта сыграл и забил, а Юрген Клопп снова смог освежить состав. Для "красных" достаточно ничьей, но тем не менее, это будет нервный вечер для "Ливерпуля".



Прогноз Чарли Николаса: 2:2



ЧЕЛСИ — ЛИЛЛЬ

Перед заключительным туром группового этапа "Челси" занимает третье место в компании с "Аяксом" и "Валенсией", но в любом случае сможет квалифицироваться в плей-офф, если обыграет дома "Лилль". Англичане, в случае собственной победы, при любом результате матча "Аякс" — "Валенсия" обойдут одну из этих команд. Есть также вариант, при котором "Челси" хватит и ничьей с "Лиллем", и он достаточно реален — нужно, чтобы "Аякс" выиграл дома у "Валенсии". "Лилль" в любом случае будет последним и попрощается с еврокубками после визита в Лондон. Если же "Челси" проиграет "Лиллю", то не сможет обойти "Валенсию", даже при равенстве очков и лучшей разнице забитых/пропущенных, так как уступает испанцам в личных встречах.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Лилль" проиграл в шести из семи последних матчей в Лиге Чемпионов;

- "Лилль" пропускал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей Лиги Чемпионов;

- "Челси" проиграл три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Челси" и обе забьют — 2.7 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



Победа обеспечит "Челси" место в плей-офф, но "Лилль" выиграл все три своих последних матча в чемпионате со счетом 1:0, хотя они набрали только очко в пяти предыдущих поединках Лиги Чемпионов. "Синие" выиграли на поле "Лилля" со счетом 1:2, а французы не побеждают уже в семи выездных поединках кряду в еврокубках. "Челси" продолжает находиться в поиске "сухого" матча — всего трижды в этом сезоне "синие" не пропускали дома, а "Лилль" обещает хлопнуть дверью перед вылетом из Лиги Чемпионов, что обещает нам потрясающее зрелище.



Рекомендация Майкла Оуэна: "Челси" выиграет и больше 2.5 голов — 3.7 в БК Fonbet



Чарли Николас (Sky Sports)



На самом деле "Челси" просто нужна победа. Я вижу, что этот матч немного похож на встречу "Ливерпуля" с "Ред Булл" — нужно сыграть прагматично. Я думаю, что с молодыми парнями "Челси" все в порядке, и я вижу, что "синие" выйдут в плей-офф, но я не знаю, что с ними произойдет дальше.



Прогноз Чарли Николаса: 2:0



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru