"Юнайтед" удвоит зарплату Скотта Мактоминея

"Манчестер Юнайтед" планирует предложить полузащитнику Скотту Мактоминею новый контракт с увеличенной вдвое зарплатой — до 60 тысяч фунтов в неделю.

Мактоминей начал регулярно играть за первую команду "красных дьяволов" лишь год назад, но это этот год превратился не только в ключевого игрока, но и в лидера команды Оле Гуннара Сульшера.



В этом сезоне 23-летний шотландец принял участие уже в 18 матчах за "красных дьяволов", включая 14 появлений с первых минут в рамках Премьер-Лиги, и стало очевидно, что та роль, которую Скотт играет в команде, заслуживает больше 30 тыс. фунтов в неделю.



Свой действующий контракт до 2023 года Мактоминей заключил лишь в январе, однако The Sun стало известно, что "Юнайтед" уже готовит для своей молодой звезды новую сделку до июня 2025, которую планируется заключить вскоре после Нового года.