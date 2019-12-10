"Юнайтед" удвоит зарплату Скотта Мактоминея

Скотт Мактоминей "Манчестер Юнайтед" планирует предложить полузащитнику Скотту Мактоминею новый контракт с увеличенной вдвое зарплатой — до 60 тысяч фунтов в неделю.

Мактоминей начал регулярно играть за первую команду "красных дьяволов" лишь год назад, но это этот год превратился не только в ключевого игрока, но и в лидера команды Оле Гуннара Сульшера.

В этом сезоне 23-летний шотландец принял участие уже в 18 матчах за "красных дьяволов", включая 14 появлений с первых минут в рамках Премьер-Лиги, и стало очевидно, что та роль, которую Скотт играет в команде, заслуживает больше 30 тыс. фунтов в неделю.

Свой действующий контракт до 2023 года Мактоминей заключил лишь в январе, однако The Sun стало известно, что "Юнайтед" уже готовит для своей молодой звезды новую сделку до июня 2025, которую планируется заключить вскоре после Нового года.


Метки контракты, Мактоминей, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2019 14:00

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  1. narcot 10.12.2019 14:01 # narcot
    ему 23, а он так и не перерос уровень пусси анала. пиздец, ну и говносостав у помойки

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