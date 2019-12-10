Роджерс позволит Варди самому решить насчет возвращения в сборную Англии

Джейми Варди Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что его нападающий Джейми Варди должен сам решить насчет возвращения в сборную Англии.

С момента прихода Роджерса на "Кинг Пауэр" Варди забил 25 голов в рамках Премьер-Лиги — на восемь больше, чем любой другой игрок в дивизионе. Даже Лионель Месси отличился меньше раз за "Барселону" в Ла Лиге в этот период.

В минувшее воскресенье против "Астон Виллы" Джейми забил в восьмом матче Премьер-Лиги подряд и теперь возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата 16 голами.

Успехи 32-летнего Варди породили дискуссии о том, а не стоит ли сборной Англии взять бомбардира "лис" на Евро-2020, однако Роджерс позволит подопечному самостоятельно решить насчет возобновления международной карьеры.

"Джейми — настоящий игрок топ-уровня. Он всегда готов, когда ему предоставляется шанс. Не возникает никаких сомнений, забьет ли он".

"Если говорить о том, заслуживает ли он место в сборной Англии, то он давно его заслужил".

"Выбор за ним. Думаю, он наслаждается той работой, которую выполняет в "Лестере". Он наслаждается международными перерывами, когда ему удается перевести дух".

"В то же время Джейми знает, что Харри Кейн, наверное, всегда будет играть. Он капитан, и он будет играть", — цитирует Роджерса BBC.


Метки Варди, Лестер, Роджерс, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 10.12.2019 12:09 # tursa
    он же уходил из сборной из-за Кейна, Стерлинга и Рэшфорда
    мол они все время будут играть

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  2. ilovemanutd 10.12.2019 12:07 # ilovemanutd
    Как быстро время идёт, Варди уже 32 года

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  3. mancunia-planet 10.12.2019 12:03 # mancunia-planet
    Есть отличное нападение у сборной, большая конкуренция за место в атаке

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