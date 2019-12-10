Роджерс позволит Варди самому решить насчет возвращения в сборную Англии

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что его нападающий Джейми Варди должен сам решить насчет возвращения в сборную Англии.

С момента прихода Роджерса на "Кинг Пауэр" Варди забил 25 голов в рамках Премьер-Лиги — на восемь больше, чем любой другой игрок в дивизионе. Даже Лионель Месси отличился меньше раз за "Барселону" в Ла Лиге в этот период.



В минувшее воскресенье против "Астон Виллы" Джейми забил в восьмом матче Премьер-Лиги подряд и теперь возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата 16 голами.



Успехи 32-летнего Варди породили дискуссии о том, а не стоит ли сборной Англии взять бомбардира "лис" на Евро-2020, однако Роджерс позволит подопечному самостоятельно решить насчет возобновления международной карьеры.



"Джейми — настоящий игрок топ-уровня. Он всегда готов, когда ему предоставляется шанс. Не возникает никаких сомнений, забьет ли он".



"Если говорить о том, заслуживает ли он место в сборной Англии, то он давно его заслужил".



"Выбор за ним. Думаю, он наслаждается той работой, которую выполняет в "Лестере". Он наслаждается международными перерывами, когда ему удается перевести дух".



"В то же время Джейми знает, что Харри Кейн, наверное, всегда будет играть. Он капитан, и он будет играть", — цитирует Роджерса BBC.