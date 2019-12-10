Роджерс позволит Варди самому решить насчет возвращения в сборную Англии
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что его нападающий Джейми Варди должен сам решить насчет возвращения в сборную Англии.
С момента прихода Роджерса на "Кинг Пауэр" Варди забил 25 голов в рамках Премьер-Лиги — на восемь больше, чем любой другой игрок в дивизионе. Даже Лионель Месси отличился меньше раз за "Барселону" в Ла Лиге в этот период.
В минувшее воскресенье против "Астон Виллы" Джейми забил в восьмом матче Премьер-Лиги подряд и теперь возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата 16 голами.
Успехи 32-летнего Варди породили дискуссии о том, а не стоит ли сборной Англии взять бомбардира "лис" на Евро-2020, однако Роджерс позволит подопечному самостоятельно решить насчет возобновления международной карьеры.
"Джейми — настоящий игрок топ-уровня. Он всегда готов, когда ему предоставляется шанс. Не возникает никаких сомнений, забьет ли он".
"Если говорить о том, заслуживает ли он место в сборной Англии, то он давно его заслужил".
"Выбор за ним. Думаю, он наслаждается той работой, которую выполняет в "Лестере". Он наслаждается международными перерывами, когда ему удается перевести дух".
"В то же время Джейми знает, что Харри Кейн, наверное, всегда будет играть. Он капитан, и он будет играть", — цитирует Роджерса BBC.
10.12.2019 12:00
Просмотров: 505
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
он же уходил из сборной из-за Кейна, Стерлинга и Рэшфорда
мол они все время будут играть
(ответить)
Как быстро время идёт, Варди уже 32 года
(ответить)
Есть отличное нападение у сборной, большая конкуренция за место в атаке
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий