Бенитес объяснил, почему соперникам так сложно против "Ливерпуля"

Бывший наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес объяснил, в чем состоит сложность игры против "Ливерпуля".

В 16 матчах этого сезона Премьер-Лиги "красные" не потерпели ни одного поражения и потеряли только два очка. Бенитес, выигрывавший с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов в 2005 году, считает, что команда Юргена Клоппа уже не упустит титул.



Рафаэль восхищается тем, насколько стабилен "Ливерпуль", и считает, что у "красных" практически нет слабых мест.



"Думаю, они станут чемпионами. Их дела идут так хорошо. Они очень стабильны. Обычно, даже выигрывая матчи, ты можешь проиграть некоторые, но они очень стабильны. Им стало очень сложно проигрывать матчи, особенно подряд".



"Думаю, они покупают правильных игроков в последние годы. Да, они тратят деньги, но они тратят их на очень хороших игроков на правильных позициях. И с теми качествами, которые нужны тренеру. Также у них есть правильный баланс".



"У них есть голкипер и защитники. У них есть крайние защитники, которые ходят вперед, и нападающие, которые обладают скоростью и мастерством. А также полузащитники, которые постоянно прессингуют. Они сразу же бросаются на тебя, стоит им потерять мяч".



Поэтому против них очень сложно контратаковать, очень сложно создать что-либо. Если твоя команда привыкла много держать мяч, они будут так агрессивны. Если твоя команда привыкла контратаковать, они так быстры".



"Мы с "Ньюкаслом" пробовали, но нам не удавалось преодолевать их линии, потому что их игроки были быстрее наших. Вот и все".



"Если твоя команда не так сильна, как их, тебе будет очень сложно, потому что тебе придется обороняться. Если у тебя есть очень хорошие игроки, которые могут обеспечить владение мячом, тогда ты можешь попробовать, но это будет очень сложно, потому что они агрессивны".



"Эти трое игроков впереди могут прессинговать, и они так быстры, поэтому играть от обороны непросто", — сообщил Бенитес в эфире Sky Sports.