Клопп рассказал, как собирается остановить Холанда

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как его команда собирается остановить нападающего "Ред Булл" Эрлинга Бреута Холанда.

К ключевому для обеих команд матчу Лиги Чемпионов в Зальцбурге во вторник вечером 19-летний Холанд подходит с показателем в 28 голов в 21 игре этого сезона.



Среди этих 28 голов есть один, который юный норвежец забил "Ливерпулю" на "Энфилде" в октябре, когда "Ред Булл" потерпел поражение со счетом 4:3. На сей раз Клопп хочет сделать так, чтобы Холанд остался без поддержки своих партнеров.



"Ему 19, и он исключительный игрок, но как обороняться против очень хорошего игрока? Постарайся сделать так, чтобы он получал не так много мячей".



"У него очень, очень большой талант и прекрасное будущее, 100 процентов. Но если мы говорим про завтрашний вечер, то, обороняясь против лучших нападающих, ты должен стараться предотвращать передачи на них. Ты должен отрезать их от игры, когда мяч у соперника".



"Мы должны максимально усложнить доставку до него мяча. К сожалению, он не единственный сильный игрок в их команде", — цитирует Клоппа Sky Sports.