Сульшер: "Рэшфорда и Роналду легко сравнивать"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил своего нападающего Маркуса Рэшфорда с Криштиану Роналду.

Реализованный пенальти в дерби против "Манчестер Сити" в субботу стал для 22-летнего Рэшфорда 16-м голом в 27 матчах этого сезона за клуб и сборную Англии — всего лишь на один забитый мяч меньше, чем за всю прошлую кампанию.



Когда Антони Мартиаль в строю, Сульшер использует Маркуса на левом крыле атаке — там же, где в свое время играл за Роналду, наколотивший 118 голов в 292 матчах за "Юнайтед" с 2003 по 2009 год, так что это сравнение напрашивается само собой.



"Их двоих очень легко сравнивать, да. Они оба обладают техникой, статной фигурой, настроем, навыками — всем. У этого парня есть все шансы, чтобы стать игроком мирового уровня. Будем надеяться, он продолжит в том же духе".



"Я не хочу ставить перед ним какую-то планку по количеству голов. До тех пор, пока он сохраняет позитивный настрой, нацелен на ворота и хочет завершать моменты, он будет забивать голы", — цитирует Сульшера The Guardain.