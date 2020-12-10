"Манчестер Сити" заинтересован в Аке

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении защитника "Борнмута" Натана Аке в январе.

Продав в 2017 году Аке в "Борнмут" за 20 миллионов фунтов, "Челси" до сих пор сохраняет опцию обратного выкупа Натана за 40 млн. фунтов.



На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд снял с "синих" трансферный запрет, и теперь ничто не мешает лондонскому клубу воспользоваться этой опцией в январе.



Однако на "Стэмфорд Бридж" пока не решили, стоит ли им выкупать Аке — во многом это будет зависеть от формы вернувшегося из лазарета Антонио Рюдигера в остатке декабря.



Как сообщает Sky Sports, если "Челси" так и не решится вернуть Аке, 24-летнего игрока сборной Голландии с радостью заберет "Сити", который с минувшего лета находится в поисках замены для Венсана Компани.



Добавим, что в минувший уикенд Аке получил травму задней поверхности бедра. В ближайшие дни станут ясны результаты углубленного обследования Натана.