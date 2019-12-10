Клопп: "Ливерпуль" снова хочет достичь финала Лиги Чемпионов"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда жаждет третий раз подряд достичь финала Лиги Чемпионов.

Во вторник вечером "Ред Булл" и "Ливерпуль" сойдутся в Зальцбурге, зная, что победителю матча достанется путевка в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Существует мнение, что досрочный вылет из европейского соревнования пошел бы "красным" на пользу и повысил бы их шансы завоевать титул Премьер-Лиги, однако Клопп это не приемлет.



"Мы не думаем о таком сценарии. Мы по-настоящему амбициозны в отношении этого соревнования. Я говорю это серьезно".



"Мы действительно хотим снова дойти до самого конца. Для конца мая — или когда там играется финал Лиги Чемпионов — нет ничего лучше".



"Так что все круто, и мы снова хотим быть в финале. Ничего другого у нас нет на уме. Но мы знаем, что нужно двигаться шаг за шагом, и завтра предстоит сделать очень сложный шаг, к чему мы должны быть готовы".



"Несмотря на весь позитив "Зальцбурга", мы хотим, чтобы они поняли: против "Ливерпуля" сложно".



"Мы должны убедиться, что они это поймут. До матча они думают: "Нам лишь нужно обыграть "Ливерпуль", чтобы выйти в плей-офф". Но они должны понять, что обыграть "Ливерпуль" — это не так уж и просто".



"Каждый понимает, что это словно финал. Мы должны показать, что мы по-настоящему амбициозны, в чем я не сомневаюсь. Мы по-прежнему амбициозны как безумцы, мы будем сражаться не на жизнь, а на смерть — плюс играть в футбол".



"Мы будем идти в каждое единоборство на 100 процентов. Это всего лишь футбольный матч, как и всегда, однако для остальных команд матчи против нас должны быть другими", — цитирует Клоппа Daily Mirror.