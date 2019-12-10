Лэмпард предостерег "Челси" насчет покупок в январе

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что потребность его клуба в приобретениях — это "легкий вывод" и не обязательно правильный.

В последнее время "Челси" значительно сбавил обороты, проиграв три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге. Зато в этот период "синие" избавились от трансферного запрета благодаря решению Спортивного арбитражного суда и теперь могут покупать в январе.



Согласно слухам, в следующем месяце у Лэмпарда будет 150 миллионов фунтов на трансферы, однако Фрэнк не потерял веру в свою молодежь из-за небольшого спада.



"Нужно быть осторожным и не совершать лихорадочных действий. После снятия трансферного запрета и поражения от "Эвертона" было бы легко сделать вывод, что нам нужно покупать. Но я скажу, что с этими молодыми парнями нам, как и на старте сезона, никто особо не нужен".



Клубу вроде "Челси" требуется баланс. У нас сильный состав, и любые приобретения должны быть только для того, чтобы стать еще сильнее. В будущем — в январе или следующим летом — у нас могут появиться возможности стать сильнее".



"Я работаю с этими игроками каждый день на тренировках и в матчах, мы вместе учимся, и прямо сейчас мое мнение насчет необходимости покупок остается неизменным", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.