Семь вещей, что мы узнали в 16-м туре

В 16-м туре Премьер-Лиги отставание "Манчестер Сити" от лидирующего "Ливерпуля" выросло до неприличных 14 очков, "Лестер" укрепился на втором месте, а "Арсенал" победил впервые с 6 октября. Подведем итоги сыгранных матчей.





Фергюсон оживил "Эвертон"



"Ирискам" не привыкать побеждать на своем поле "Челси" — даже в смутные времена "Эвертон" рад огорчить лондонцев на "Гудисон Парк". Но этот успех команды выглядел особенным с эмоциональной точки зрения. Подобной атмосферы на домашнем стадионе "ирисок" не было давно, и причиной этому — фигура Данкана Фергюсона.



Культовый форвард "Эвертона" уже несколько лет работает в тренерском штабе команды, но возможность ею руководить он получил впервые. Влияние Фергюсона было очевидным. Мерсисайдцы перестроились на схему 4-4-2, а два форварда — Ришарлисон и Калверт-Левин — играли в современную версию самого "Большого Данка", агрессивно вступая в верховую борьбу. Именно их голы и обеспечили "Эвертону" очередную домашнюю победу над "Челси", которая все же была особенной. Команда выбралась из зоны вылета, а болельщики "ирисок" насладились триумфом своего героя.



У Фергюсона есть небольшой шанс сохранить эту должность. "Эвертон" продолжает поиски нового тренера, но первая игра Данкана показала, что нужного эффекта временщик добивается — и руководству спешить необязательно.



"Уотфорд" настроен на работу с Пирсоном



По слухам, выбор нового тренера для "Уотфорда" был настолько сложным, что руководство даже обратилось к недавно уволенному Хави Грасии. "Шершни" перебирали традиционные варианты на континенте, но в дискуссию вошли лидеры команды, которым понравились несколько дней работы с Хайденом Маллинсом. Бен Фостер мнение озвучил публично: команде хочется видеть британского тренера.



Таким образом, в пятницу вечером новым наставником "Уотфорда" был объявлен Найджел Пирсон. Менеджер, добившийся больших успехов в "Лестере", перед субботней игрой с "Кристал Пэлас" уже посетил раздевалку команды и дал последние (после Маллинса) наставления. Он произвел большое впечатление на игроков, и также Пирсон подчеркнул будущую важность Исмаила Сарра — самого дорогого игрока "Уотфорда", качества которого пока никак не проявились.



"Уотфорд" сыграл солидную нулевую ничью с "Пэлас", и сложилось впечатление, что игроки на работу с Пирсоном настроены. От него требуется почти чудо, но с уверенностью в себе у Найджела проблем никогда не было.



"Бернли" сдал позиции



Великолепный гол Сона и такое же выступление "Тоттенхэма" в целом не оставили шансов "Бернли". Команда Жозе Моуриньо одержала третью победу в четырех матчах, впервые оформила клин-шит, а вместе с тем — сократила отставание от идущего на четвертом месте "Челси".



Стоит признать, что "шпоры" столкнулись не с лучшей версией "Бернли". Подопечные Шона Дайча слишком просто для себя подставлялись под удары соперника. Это уже шестое поражение "бордовых" в восьми последних матчах. Причина таких проблем "Бернли" на поверхности — это потеря ключевых футболистов. Дайч привык полагаться на одних и тех же игроков, а травмы Эшли Вествуда и Эшли Барнса существенно ослабили команду. "Бернли" по итогу будет в порядке, но сейчас "бордовые" нуждаются в своем ключевом центрхаве и форварде, который в последние месяцы образовал очень мощный дуэт с Крисом Вудом.



"Ливерпуль" снова не заметил "Борнмут"



Как и "Бернли", к спокойной жизни привык "Борнмут". До тех пор, пока командой руководит Эдди Хау, "вишенкам" не угрожает ничего. Но на фоне нынешней формы менеджер команды вынужден признать, что она окунулась в борьбу за выживание — по крайней мере, на какое-то время. "Борнмут" выиграл всего один из 10 последних матчей, и в субботу потерпел очередное домашнее поражение от "Ливерпуля".



Простить и понять такой результат можно. В конце концов, "Борнмут" в двух последних сезонах уступал "Ливерпулю" дома 0:4. Сейчас команда Хау пропустила только три. Но тренера вряд ли вдохновило то, как быстро его команда расклеилась, потеряв с травмой Натана Аке. И это тревожные новости. В последнее время "Борнмут" куда больше полагался на свою оборону, чем на качество атаки, сдавшей с потерей Джоша Кинга и травмой Каллума Уилсона.



Что касается "Ливерпуля", то очередная победа укрепила положение команды Юргена Клоппа на вершине таблицы. Вслед за ней последовал подарок из Манчестера.



"Манчестер Сити" пора забывать о чемпионском титуле



К вечеру субботы действующие чемпионы проигрывали лидерам уже 14 очков. Цифра для декабря сумасшедшая. История говорит, что подобное отставание не отыгрывалось в Премьер-Лиге никогда. "Манчестер Сити" не идет даже вторым — и после этого тура команда Гвардиолы проигрывает "Лестеру" уже шесть очков.



Свое четвертое поражение в сезоне "Сити" потерпел в дерби. Как ни странно, но за четыре года в Англии Пеп Гвардиола побеждал "Юнайтед" на своем поле только один раз — разобранную версию соседей прошлого сезона. И на этот раз чемпионы проиграли абсолютно заслуженно. Контратакующий стиль "Манчестер Юнайтед" обещал им проблемы, но не такие же? В первом тайме команда Оле Гуннара Сульшера с легкостью создавала моменты у ворот хозяев и могла забивать больше двух раз. После перерыва пришло время хвалить оборону МЮ. Она не предоставила большого количества шансов сопернику. И это не только заслуга Харри Магуайра и Аарона Ван-Биссаки, но и свидетельство того, что сейчас прежней уверенности не ощущают даже атакующие игроки "Сити".



"Юнайтед" же провел свою лучшую неделю в сезоне. Подопечные Сульшера снова подчеркнули умение играть большие матчи. Тренеру МЮ остается надеяться, что подобное качество его команда научится демонстрировать на постоянной основе. После двух подобных результатов в течение нескольких дней цель пробиться в четверку выглядит более достижимой.



Boxing Day определит перспективы "Лестера"



Уход из жизни Рона Сондерса, величайшего менеджера в истории "Астон Виллы", омрачил настроения в Бирмингеме. "Вилла Парк" выказал уважение тренеру, но порадовать победой в дерби команда не смогла. Несмотря на хороший старт поединка, "Астон Вилла" в итоге пострадала от рук очень эффективного "Лестера" и проиграла 1:4.



Сейчас команду Брендана Роджерса остановить сложно. "Лестер" одержал рекордную в своей истории восьмую подряд победу в высшем дивизионе. Не остановить и Джейми Варди. Лидер "лис" забил еще два мяча, теперь у него 16 голов и отрыв в списке лучших бомбардиров чемпионата. Варди забивает в восьмой встрече подряд — еще три таких игры, и он повторит свой собственный рекорд времен чемпионского сезона.



Претендует ли сам "Лестер" на еще один чемпионский титул? Отставание "Манчестер Сити" от "Ливерпуля" говорит о том, что если у кого теоретический шанс и остается, то только у команды Роджерса. Ответы мы получим 26 декабря, на Boxing Day, когда "Лестер" примет "Ливерпуль" на своем поле. В наиболее знаковый день календаря нас ждет, возможно, определяющий матч всего сезона.



Юнгберг без побед не останется



"Арсенал" поиск нового тренера продолжает. Похоже на то, что "канониры" планирует сделать свой ход в ближайшее время, пусть к очевидному решению в Лондоне и не пришли. Фредди Юнгберг тем временем проводил третий матч во главе команды и сумел заработать для "канониров" редкие три очка, да еще и в дерби с "Вест Хэмом". До этого матча "Арсенал" не побеждал в девяти матчах во всех турнирах.



В игре "канониров" не было ничего хорошего в первые шестьдесят минут. Пассивный футбол "Арсенала" не создавал проблем сопернику, уже открывшему счет в матче. Команда Юнгберга выстрелила внезапно. Быстрый переход в атаку ("Вест Хэм" оставил пространство) привел к голу Габриэля Мартинелли. А затем "Арсенал" очень быстро добавил еще два и закрыл вопрос о победителе матча. Голевые атаки "канониров" кардинально отличались от того, что они показывали на поле до них.



Для Юнгберга победа первая, но вряд ли руководство "Арсенала" остановит поиски тренера из-за этого. У "канониров" есть атакующий класс, но не все соперники будут терять из-за его демонстрации контроль над игрой, как это случилось с "Вест Хэмом".



Иван Громиков специально для FAPL.ru