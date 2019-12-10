Семь вещей, что мы узнали в 16-м туре

Маркус Рэшфорд В 16-м туре Премьер-Лиги отставание "Манчестер Сити" от лидирующего "Ливерпуля" выросло до неприличных 14 очков, "Лестер" укрепился на втором месте, а "Арсенал" победил впервые с 6 октября. Подведем итоги сыгранных матчей.



Фергюсон оживил "Эвертон"

Данкан Фергюсон "Ирискам" не привыкать побеждать на своем поле "Челси" — даже в смутные времена "Эвертон" рад огорчить лондонцев на "Гудисон Парк". Но этот успех команды выглядел особенным с эмоциональной точки зрения. Подобной атмосферы на домашнем стадионе "ирисок" не было давно, и причиной этому — фигура Данкана Фергюсона.

Культовый форвард "Эвертона" уже несколько лет работает в тренерском штабе команды, но возможность ею руководить он получил впервые. Влияние Фергюсона было очевидным. Мерсисайдцы перестроились на схему 4-4-2, а два форварда — Ришарлисон и Калверт-Левин — играли в современную версию самого "Большого Данка", агрессивно вступая в верховую борьбу. Именно их голы и обеспечили "Эвертону" очередную домашнюю победу над "Челси", которая все же была особенной. Команда выбралась из зоны вылета, а болельщики "ирисок" насладились триумфом своего героя.

У Фергюсона есть небольшой шанс сохранить эту должность. "Эвертон" продолжает поиски нового тренера, но первая игра Данкана показала, что нужного эффекта временщик добивается — и руководству спешить необязательно.

"Уотфорд" настроен на работу с Пирсоном

Уотфорд По слухам, выбор нового тренера для "Уотфорда" был настолько сложным, что руководство даже обратилось к недавно уволенному Хави Грасии. "Шершни" перебирали традиционные варианты на континенте, но в дискуссию вошли лидеры команды, которым понравились несколько дней работы с Хайденом Маллинсом. Бен Фостер мнение озвучил публично: команде хочется видеть британского тренера.

Таким образом, в пятницу вечером новым наставником "Уотфорда" был объявлен Найджел Пирсон. Менеджер, добившийся больших успехов в "Лестере", перед субботней игрой с "Кристал Пэлас" уже посетил раздевалку команды и дал последние (после Маллинса) наставления. Он произвел большое впечатление на игроков, и также Пирсон подчеркнул будущую важность Исмаила Сарра — самого дорогого игрока "Уотфорда", качества которого пока никак не проявились.

"Уотфорд" сыграл солидную нулевую ничью с "Пэлас", и сложилось впечатление, что игроки на работу с Пирсоном настроены. От него требуется почти чудо, но с уверенностью в себе у Найджела проблем никогда не было.

"Бернли" сдал позиции

Гол Харри Кейна Великолепный гол Сона и такое же выступление "Тоттенхэма" в целом не оставили шансов "Бернли". Команда Жозе Моуриньо одержала третью победу в четырех матчах, впервые оформила клин-шит, а вместе с тем — сократила отставание от идущего на четвертом месте "Челси".

Стоит признать, что "шпоры" столкнулись не с лучшей версией "Бернли". Подопечные Шона Дайча слишком просто для себя подставлялись под удары соперника. Это уже шестое поражение "бордовых" в восьми последних матчах. Причина таких проблем "Бернли" на поверхности — это потеря ключевых футболистов. Дайч привык полагаться на одних и тех же игроков, а травмы Эшли Вествуда и Эшли Барнса существенно ослабили команду. "Бернли" по итогу будет в порядке, но сейчас "бордовые" нуждаются в своем ключевом центрхаве и форварде, который в последние месяцы образовал очень мощный дуэт с Крисом Вудом.

"Ливерпуль" снова не заметил "Борнмут"

Алекс Окслейд-Чемберлен Как и "Бернли", к спокойной жизни привык "Борнмут". До тех пор, пока командой руководит Эдди Хау, "вишенкам" не угрожает ничего. Но на фоне нынешней формы менеджер команды вынужден признать, что она окунулась в борьбу за выживание — по крайней мере, на какое-то время. "Борнмут" выиграл всего один из 10 последних матчей, и в субботу потерпел очередное домашнее поражение от "Ливерпуля".

Простить и понять такой результат можно. В конце концов, "Борнмут" в двух последних сезонах уступал "Ливерпулю" дома 0:4. Сейчас команда Хау пропустила только три. Но тренера вряд ли вдохновило то, как быстро его команда расклеилась, потеряв с травмой Натана Аке. И это тревожные новости. В последнее время "Борнмут" куда больше полагался на свою оборону, чем на качество атаки, сдавшей с потерей Джоша Кинга и травмой Каллума Уилсона.

Что касается "Ливерпуля", то очередная победа укрепила положение команды Юргена Клоппа на вершине таблицы. Вслед за ней последовал подарок из Манчестера.

"Манчестер Сити" пора забывать о чемпионском титуле

Габриэль Жезус К вечеру субботы действующие чемпионы проигрывали лидерам уже 14 очков. Цифра для декабря сумасшедшая. История говорит, что подобное отставание не отыгрывалось в Премьер-Лиге никогда. "Манчестер Сити" не идет даже вторым — и после этого тура команда Гвардиолы проигрывает "Лестеру" уже шесть очков.

Свое четвертое поражение в сезоне "Сити" потерпел в дерби. Как ни странно, но за четыре года в Англии Пеп Гвардиола побеждал "Юнайтед" на своем поле только один раз — разобранную версию соседей прошлого сезона. И на этот раз чемпионы проиграли абсолютно заслуженно. Контратакующий стиль "Манчестер Юнайтед" обещал им проблемы, но не такие же? В первом тайме команда Оле Гуннара Сульшера с легкостью создавала моменты у ворот хозяев и могла забивать больше двух раз. После перерыва пришло время хвалить оборону МЮ. Она не предоставила большого количества шансов сопернику. И это не только заслуга Харри Магуайра и Аарона Ван-Биссаки, но и свидетельство того, что сейчас прежней уверенности не ощущают даже атакующие игроки "Сити".

"Юнайтед" же провел свою лучшую неделю в сезоне. Подопечные Сульшера снова подчеркнули умение играть большие матчи. Тренеру МЮ остается надеяться, что подобное качество его команда научится демонстрировать на постоянной основе. После двух подобных результатов в течение нескольких дней цель пробиться в четверку выглядит более достижимой.

Boxing Day определит перспективы "Лестера"

Джейми Варди Уход из жизни Рона Сондерса, величайшего менеджера в истории "Астон Виллы", омрачил настроения в Бирмингеме. "Вилла Парк" выказал уважение тренеру, но порадовать победой в дерби команда не смогла. Несмотря на хороший старт поединка, "Астон Вилла" в итоге пострадала от рук очень эффективного "Лестера" и проиграла 1:4.

Сейчас команду Брендана Роджерса остановить сложно. "Лестер" одержал рекордную в своей истории восьмую подряд победу в высшем дивизионе. Не остановить и Джейми Варди. Лидер "лис" забил еще два мяча, теперь у него 16 голов и отрыв в списке лучших бомбардиров чемпионата. Варди забивает в восьмой встрече подряд — еще три таких игры, и он повторит свой собственный рекорд времен чемпионского сезона.

Претендует ли сам "Лестер" на еще один чемпионский титул? Отставание "Манчестер Сити" от "Ливерпуля" говорит о том, что если у кого теоретический шанс и остается, то только у команды Роджерса. Ответы мы получим 26 декабря, на Boxing Day, когда "Лестер" примет "Ливерпуль" на своем поле. В наиболее знаковый день календаря нас ждет, возможно, определяющий матч всего сезона.

Юнгберг без побед не останется

Фредди Юнгберг "Арсенал" поиск нового тренера продолжает. Похоже на то, что "канониры" планирует сделать свой ход в ближайшее время, пусть к очевидному решению в Лондоне и не пришли. Фредди Юнгберг тем временем проводил третий матч во главе команды и сумел заработать для "канониров" редкие три очка, да еще и в дерби с "Вест Хэмом". До этого матча "Арсенал" не побеждал в девяти матчах во всех турнирах.

В игре "канониров" не было ничего хорошего в первые шестьдесят минут. Пассивный футбол "Арсенала" не создавал проблем сопернику, уже открывшему счет в матче. Команда Юнгберга выстрелила внезапно. Быстрый переход в атаку ("Вест Хэм" оставил пространство) привел к голу Габриэля Мартинелли. А затем "Арсенал" очень быстро добавил еще два и закрыл вопрос о победителе матча. Голевые атаки "канониров" кардинально отличались от того, что они показывали на поле до них.

Для Юнгберга победа первая, но вряд ли руководство "Арсенала" остановит поиски тренера из-за этого. У "канониров" есть атакующий класс, но не все соперники будут терять из-за его демонстрации контроль над игрой, как это случилось с "Вест Хэмом".

Иван Громиков специально для FAPL.ru


Метки Премьер-Лига, статьи

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2019 05:55

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  1. chelsea88 10.12.2019 06:27 # chelsea88
    Шконониры выползли из норок, до следующей игры.

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  2. pistolero-lfc 10.12.2019 06:23 # pistolero-lfc
    Арсенал.
    Выиграли своих конкурентов за выживание, а радости, как будто ЛЧ выиграли.

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  3. abse 10.12.2019 06:22 # abse
    Ого, за 10 лет что - то изменилось на сайте!
    Теперь всегда для новости дня картинка будет больше? =)

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  4. coon4 10.12.2019 06:00 # coon4
    Привет пидорасы, че не спите

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