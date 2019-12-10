"Арсенал" прервал свою безвыигрышную серию, победив "Вест Хэм"
"Арсенал" одержал свою первую победу в 10 последних матчах во всех соревнованиях, одолев "Вест Хэм" со счетом 1:3.
В стартовый состав "молотобойцев" после травмы вернулся Мичейл Антонио, заменив Себастьяна Алле.
Впервые в карьере место в старте "канониров" на матч Премьер-Лиги получил 18-летний Габриэль Мартинелли. Он, Николя Пепе, Киран Тирни и Калум Чемберс заменили Александра Лакасетта, Джо Уиллока, Сеада Колашинаца и Давида Луиса. Уже на разминке повреждение получил Эктор Беллерин, и вместо него появился Эйнсли Мэйтланд-Найлс.
В первые полчаса обе команды демонстрировали совершенно бестолковый футбол, а самым запоминающимся эпизодом стала травма руки Тирни. Киран был вынужден уступить свое место на поле Колашинацу.
Первый голевой момент возник только на 33-й минуте, когда Обамеянг сместился на левый край штрафной и навесил на линию вратарской, откуда Месут Озил совершенно без сопротивления пробил головой выше.
Спустя пять минут последовал ответ хозяев. Анджело Огбонна с линии вратарской замкнул подачу партнера, причем пробил плечом, а мяч срикошетил от корпуса Мэйтланд-Найлса — 1:0. Система VAR гол не отменила.
До перерыва "Арсенал" так и не пробил в створ ворот Дэвида Мартина, продолжая демонстрировать ужасный футбол.
Во втором тайме "Вест Хэм" явно обозначил свои намерения насчет второго гола. "Канониры" совершенно перестали атаковать, но на 60-й минуте дождались шанса уколоть соперника. Пройдя по левому флангу, Колашинц прострелил в центр штрафной, где Мартинелли пробил в касание — 1:1.
Сравняв счет, гости заметно взбодрились и на 66-й минуте вышли вперед. Получив мяч на правом краю штрафной, Пепе дернул защитника и нанес удар в дальний угол ворот — 1:2.
Спустя три минуты мяч еще раз побывал в воротах "молотобойцев". Мэйтланд-Найлс перебросил снаряд через Огбонну, а Обамеянг пробил в касание, положив корпус — 1:3.
После такого хозяева уже не смогли прийти в себя. В концовке игра была безмятежной для "Арсенала".
"Арсенал" был ужасен первый час, но затем случилось неожиданное, и "Вест Хэм" просто сломался, быстро пропустив один за другим три гола. Этот результат должен придать "канонирам" уверенности в себе, однако с таким отвратительным футболом Фредди Юнгберг не может рассчитывать на то, чтобы получить свою работу на постоянной основе.
"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче
10.12.2019 01:00
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Последние комментарии:
Торрейра вперед пасовал чаще Озила, что это за нах? Мартинелли принес победу своим голом, иначе так и пинали бы хуи до конца матча походу...
(ответить)
Ну наконец-то! Бессонная ночь была не зря! Я увидел первую победу Юнгберга! И пусть это будет только началом возрождения команды! Мартинелли - очень хорош! Пожалуй, его агрессия позволила Арсеналу ожить, а Пепе, сволочь, все же показал, на что он способен! Надо бы его в схеме игры сместить ближе к центру поля, чтобы он из глубины атаки разгонял. Блин, хоть бы в игре с Сити не утратили эти проблески надежды!
(ответить)
а следующий матч можно не начинать, там вообще без шансов точно))
(ответить)
контракт Юнгбергу, лучший Арсенал за последние десять лет, игра налажена, новейшая тики-така, комбинации, убийственные фланги, машина работает без сбоев, браво
(ответить)
Торейра был хорош, местами здорового Касорлу напоминал
(ответить)
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рот лемарса
(ответить)
полный матч http://replayfootballmatches.net/2019/12/vest-hjem-arsenal-polnyj-match-i-luchshie-momenty-2/
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Круто Арс закомбэчил. Интересно будет дальше на Пепе посмотреть. Сегодня старался и не зря, гол и гп, причём на классе.
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https://lastwonatrophy.co.uk/wp-content/uploads/schmeich.jpg
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Дилдосы позорники. Сливают старичка явно. Час играли хорошо, а потом как по команде встали, пропустили 3 гола и с чувством выполненной работы докатали матч.
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Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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https://lastwonatrophy.co.uk/liverpool/league/
(ответить)
http://www.howmanypremierleaguemedalshasstevengerrardwon.com/
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Фредди топ йоптэ
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молодцом так-то, хоть гол мартинелли был не самым логичным, но при равном счете именно аснл показал, что хочет победить. вхю же еще раз напомнил всем, что находится в глубочайшем кризисе, пора пелегрини на выход.
примеры эве и молотков показывают, что каких бы толковых игроков ты ни набирал, каких бы опытных тренеров не брал, но выше головы без четкой системы не прыгнуть, лестер им должен быть примером
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http://www.howmanypremierleaguemedalshasstevengerrardwon.com/
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Фредди усыпил бдительность соперника и вырвал три очка. Не Меркьюри. Крюгер.
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комбашки норм, хоtь игру можно смоtреtь. а кtо ксtаtи последний из tоповых команд при больших tраtах перед началом сезона по окончанию вылеtал в низший дивзион?
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Лучшие!
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Всего лишь стоило убрать привозилу Луиза и вот результат!
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