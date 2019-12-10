"Арсенал" прервал свою безвыигрышную серию, победив "Вест Хэм"

"Арсенал" одержал свою первую победу в 10 последних матчах во всех соревнованиях, одолев "Вест Хэм" со счетом 1:3.

В стартовый состав "молотобойцев" после травмы вернулся Мичейл Антонио, заменив Себастьяна Алле.



Впервые в карьере место в старте "канониров" на матч Премьер-Лиги получил 18-летний Габриэль Мартинелли. Он, Николя Пепе, Киран Тирни и Калум Чемберс заменили Александра Лакасетта, Джо Уиллока, Сеада Колашинаца и Давида Луиса. Уже на разминке повреждение получил Эктор Беллерин, и вместо него появился Эйнсли Мэйтланд-Найлс.



В первые полчаса обе команды демонстрировали совершенно бестолковый футбол, а самым запоминающимся эпизодом стала травма руки Тирни. Киран был вынужден уступить свое место на поле Колашинацу.



Первый голевой момент возник только на 33-й минуте, когда Обамеянг сместился на левый край штрафной и навесил на линию вратарской, откуда Месут Озил совершенно без сопротивления пробил головой выше.



Спустя пять минут последовал ответ хозяев. Анджело Огбонна с линии вратарской замкнул подачу партнера, причем пробил плечом, а мяч срикошетил от корпуса Мэйтланд-Найлса — 1:0. Система VAR гол не отменила.



До перерыва "Арсенал" так и не пробил в створ ворот Дэвида Мартина, продолжая демонстрировать ужасный футбол.



Во втором тайме "Вест Хэм" явно обозначил свои намерения насчет второго гола. "Канониры" совершенно перестали атаковать, но на 60-й минуте дождались шанса уколоть соперника. Пройдя по левому флангу, Колашинц прострелил в центр штрафной, где Мартинелли пробил в касание — 1:1.



Сравняв счет, гости заметно взбодрились и на 66-й минуте вышли вперед. Получив мяч на правом краю штрафной, Пепе дернул защитника и нанес удар в дальний угол ворот — 1:2.



Спустя три минуты мяч еще раз побывал в воротах "молотобойцев". Мэйтланд-Найлс перебросил снаряд через Огбонну, а Обамеянг пробил в касание, положив корпус — 1:3.



После такого хозяева уже не смогли прийти в себя. В концовке игра была безмятежной для "Арсенала".



"Арсенал" был ужасен первый час, но затем случилось неожиданное, и "Вест Хэм" просто сломался, быстро пропустив один за другим три гола. Этот результат должен придать "канонирам" уверенности в себе, однако с таким отвратительным футболом Фредди Юнгберг не может рассчитывать на то, чтобы получить свою работу на постоянной основе.



"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче