"Арсенал" прервал свою безвыигрышную серию, победив "Вест Хэм"

Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" одержал свою первую победу в 10 последних матчах во всех соревнованиях, одолев "Вест Хэм" со счетом 1:3.

В стартовый состав "молотобойцев" после травмы вернулся Мичейл Антонио, заменив Себастьяна Алле.

Впервые в карьере место в старте "канониров" на матч Премьер-Лиги получил 18-летний Габриэль Мартинелли. Он, Николя Пепе, Киран Тирни и Калум Чемберс заменили Александра Лакасетта, Джо Уиллока, Сеада Колашинаца и Давида Луиса. Уже на разминке повреждение получил Эктор Беллерин, и вместо него появился Эйнсли Мэйтланд-Найлс.

В первые полчаса обе команды демонстрировали совершенно бестолковый футбол, а самым запоминающимся эпизодом стала травма руки Тирни. Киран был вынужден уступить свое место на поле Колашинацу.

Первый голевой момент возник только на 33-й минуте, когда Обамеянг сместился на левый край штрафной и навесил на линию вратарской, откуда Месут Озил совершенно без сопротивления пробил головой выше.

Спустя пять минут последовал ответ хозяев. Анджело Огбонна с линии вратарской замкнул подачу партнера, причем пробил плечом, а мяч срикошетил от корпуса Мэйтланд-Найлса — 1:0. Система VAR гол не отменила.

До перерыва "Арсенал" так и не пробил в створ ворот Дэвида Мартина, продолжая демонстрировать ужасный футбол.

Во втором тайме "Вест Хэм" явно обозначил свои намерения насчет второго гола. "Канониры" совершенно перестали атаковать, но на 60-й минуте дождались шанса уколоть соперника. Пройдя по левому флангу, Колашинц прострелил в центр штрафной, где Мартинелли пробил в касание — 1:1.

Сравняв счет, гости заметно взбодрились и на 66-й минуте вышли вперед. Получив мяч на правом краю штрафной, Пепе дернул защитника и нанес удар в дальний угол ворот — 1:2.

Спустя три минуты мяч еще раз побывал в воротах "молотобойцев". Мэйтланд-Найлс перебросил снаряд через Огбонну, а Обамеянг пробил в касание, положив корпус — 1:3.

После такого хозяева уже не смогли прийти в себя. В концовке игра была безмятежной для "Арсенала".

"Арсенал" был ужасен первый час, но затем случилось неожиданное, и "Вест Хэм" просто сломался, быстро пропустив один за другим три гола. Этот результат должен придать "канонирам" уверенности в себе, однако с таким отвратительным футболом Фредди Юнгберг не может рассчитывать на то, чтобы получить свою работу на постоянной основе.

"Вест Хэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2019 01:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 10.12.2019 01:48 # redwhitegun
    Торрейра вперед пасовал чаще Озила, что это за нах? Мартинелли принес победу своим голом, иначе так и пинали бы хуи до конца матча походу...

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  2. denkik 10.12.2019 01:30 # denkik
    Ну наконец-то! Бессонная ночь была не зря! Я увидел первую победу Юнгберга! И пусть это будет только началом возрождения команды! Мартинелли - очень хорош! Пожалуй, его агрессия позволила Арсеналу ожить, а Пепе, сволочь, все же показал, на что он способен! Надо бы его в схеме игры сместить ближе к центру поля, чтобы он из глубины атаки разгонял. Блин, хоть бы в игре с Сити не утратили эти проблески надежды!

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  3. mancunia-planet 10.12.2019 01:28 # mancunia-planet
    а следующий матч можно не начинать, там вообще без шансов точно))

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  4. wengerrrro 10.12.2019 01:27 # wengerrrro
    контракт Юнгбергу, лучший Арсенал за последние десять лет, игра налажена, новейшая тики-така, комбинации, убийственные фланги, машина работает без сбоев, браво

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  5. gunnerlove 10.12.2019 01:25 # gunnerlove
    Торейра был хорош, местами здорового Касорлу напоминал

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  6. liverpo0ol 10.12.2019 01:24 # liverpo0ol
    1 Ливерпуль 16 46
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    38 Лестер
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    35
    34
    33
    32 канистра соляры

    лежачая восмерка
    пропасть
    рот лемарса

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  7. nash 10.12.2019 01:17 # nash
    полный матч http://replayfootballmatches.net/2019/12/vest-hjem-arsenal-polnyj-match-i-luchshie-momenty-2/

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  8. sausage 10.12.2019 01:16 # sausage
    Круто Арс закомбэчил. Интересно будет дальше на Пепе посмотреть. Сегодня старался и не зря, гол и гп, причём на классе.

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  9. wilegend 10.12.2019 01:13 # wilegend
    https://lastwonatrophy.co.uk/wp-content/uploads/schmeich.jpg

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  10. ray-black 10.12.2019 01:13 # ray-black
    Дилдосы позорники. Сливают старичка явно. Час играли хорошо, а потом как по команде встали, пропустили 3 гола и с чувством выполненной работы докатали матч.

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  11. chebrec 10.12.2019 01:12 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

    (ответить)

  12. wilegend 10.12.2019 01:10 # wilegend
    https://lastwonatrophy.co.uk/liverpool/league/

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  13. lexa-arsenal 10.12.2019 01:09 # lexa-arsenal
    http://www.howmanypremierleaguemedalshasstevengerrardwon.com/

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  14. chebrec 10.12.2019 01:09 # chebrec
    Фредди топ йоптэ

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  15. liverfun 10.12.2019 01:08 # liverfun
    молодцом так-то, хоть гол мартинелли был не самым логичным, но при равном счете именно аснл показал, что хочет победить. вхю же еще раз напомнил всем, что находится в глубочайшем кризисе, пора пелегрини на выход.
    примеры эве и молотков показывают, что каких бы толковых игроков ты ни набирал, каких бы опытных тренеров не брал, но выше головы без четкой системы не прыгнуть, лестер им должен быть примером

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  16. wilegend 10.12.2019 01:08 # wilegend
    http://www.howmanypremierleaguemedalshasstevengerrardwon.com/

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  17. kukuruzzo 10.12.2019 01:07 # kukuruzzo
    Фредди усыпил бдительность соперника и вырвал три очка. Не Меркьюри. Крюгер.

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  18. lexa-arsenal 10.12.2019 01:07 # lexa-arsenal
    комбашки норм, хоtь игру можно смоtреtь. а кtо ксtаtи последний из tоповых команд при больших tраtах перед началом сезона по окончанию вылеtал в низший дивзион?

    (ответить)

  19. forester 10.12.2019 01:05 # forester
    Лучшие!

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  20. brown-ale 10.12.2019 01:04 # brown-ale
    Всего лишь стоило убрать привозилу Луиза и вот результат!

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