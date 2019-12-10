"Эвертон" надеется назначить Перейру до матча с "Юнайтед"

"Эвертон" хочет назначить Витора Перейру своим новым главным тренером до выезда к "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.

Уволив Марку Силву на прошлой неделе, боссы "ирисок" доверили первую команду легенде клуба Данкану Фергюсону, который произвел сильное впечатление в матче против "Челси" — и результатом, и своими эмоциями у бровки.



Однако "Эвертон" не рассматривает Фергюсона как серьезного кандидата на роль постоянного наставника, своим фаворитом избрав Перейру, который сейчас тренирует "Шанхай СИПГ".



Китайский клуб совершенно не желает терять Перейру и даже предлагает тому новый роскошный контракт с зарплатой в 25 миллионов фунтов в год, однако возможность попробовать в Премьер-Лиге и посостязаться с лучшими тренерами мира слишком заманчива для Витора.



По информации Sky Sports, "Эвертон" значительно продвинулся в переговорах с бывшим ассистентом Андре Вилаш-Боаша по "Порту" за последние семь дней. Теперь мерсисайдский клуб надеется заключить с Перейрой трехлетний контракт, чтобы Витор смог дебютировать в матче на "Олд Траффорд".