Бенитес пока не готов вернуться в Премьер-Лигу

Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес исключил свое возвращение в Премьер-Лигу в обозримом будущем.

Как известно, в данный момент в поисках нового рулевого находятся "Арсенал" и "Эвертон", в связи с чем время от времени всплывает имя Бенитеса, который тренировал в Премьер-Лиге "Ньюкасл", "Челси" и "Ливерпуль".



Также Рафаэля сватали на замену Мануэлю Пеллегрини в "Вест Хэме", однако испанский специалист пока не готов бросить свою работу в Китае.



"Да, очевидно, в будущем я бы хотел вернуться в Премьер-Лигу, потому что мне нравится эта лига".



"Но в данный момент я могу и должен очень четко заявить, что мое возвращение исключено, потому что я очень счастлив, очень доволен. Мне доверяют в клубе".



"У нас много людей работают над очень, очень большим проектом. Люди скажут, что там другая лига. Да, она другая, там другой уровень, но компания Wanda, которая владеет "Далянь Ифан", очень могущественна, и они хотят все изменить и создать структуру".



"Мы хотим оставить наследие после себя, и в этом мой вызов. Я многому учусь, получаю огромный опыт и счастлив в данный момент. Так что в данный момент мой ответ "нет", — сообщил Бенитес в эфире Sky Sports.