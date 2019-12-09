Бенитес пока не готов вернуться в Премьер-Лигу

Рафаэль Бенитес Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес исключил свое возвращение в Премьер-Лигу в обозримом будущем.

Как известно, в данный момент в поисках нового рулевого находятся "Арсенал" и "Эвертон", в связи с чем время от времени всплывает имя Бенитеса, который тренировал в Премьер-Лиге "Ньюкасл", "Челси" и "Ливерпуль".

Также Рафаэля сватали на замену Мануэлю Пеллегрини в "Вест Хэме", однако испанский специалист пока не готов бросить свою работу в Китае.

"Да, очевидно, в будущем я бы хотел вернуться в Премьер-Лигу, потому что мне нравится эта лига".

"Но в данный момент я могу и должен очень четко заявить, что мое возвращение исключено, потому что я очень счастлив, очень доволен. Мне доверяют в клубе".

"У нас много людей работают над очень, очень большим проектом. Люди скажут, что там другая лига. Да, она другая, там другой уровень, но компания Wanda, которая владеет "Далянь Ифан", очень могущественна, и они хотят все изменить и создать структуру".

"Мы хотим оставить наследие после себя, и в этом мой вызов. Я многому учусь, получаю огромный опыт и счастлив в данный момент. Так что в данный момент мой ответ "нет", — сообщил Бенитес в эфире Sky Sports.


Метки Бенитес, Далянь Ифан, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 23:00

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  1. brown-ale 10.12.2019 00:02 # brown-ale
    Все рано или поздно бегут из Китая. Никакими деньгами не заменишь то, что он может получить в АПЛ.

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