Крейг Шекспир вошел в тренерский штаб "Уотфорда"
Крейг Шекспир вошел в тренерский штаб Найджела Пирсона в "Уотфорде".
В минувшую пятницу Пирсон возглавил "шершней", став их уже третьим главным тренером с начала сезона — после Хави Грасии и Кике Санчеса Флореса.
Ассистировать Пирсону на "Викаридж Роуд" будет Шекспир, с которым они знакомы со времени, когда вместе играли за "Шеффилд Уэнсдей".
Крейг был помощником Найджела в "Вест Бромвиче", "Лестере" и "Халле".
55-летний Шекспир также известен тем, что принял "Лестер" после увольнения Клаудио Раньери в следующем после чемпионского 2015/16 сезона, однако у штурвала Крейг продержался только семь месяцев.
Вместе Пирсон и Шекспир постараются помочь "Уотфорду" избежать вылета из Премьер-Лиги. Прямо сейчас "шершни" последние и отстают от спасительного места на шесть очков.
09.12.2019 22:00
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