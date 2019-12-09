Крейг Шекспир вошел в тренерский штаб "Уотфорда"

Крейг Шекспир вошел в тренерский штаб Найджела Пирсона в "Уотфорде".

В минувшую пятницу Пирсон возглавил "шершней", став их уже третьим главным тренером с начала сезона — после Хави Грасии и Кике Санчеса Флореса.



Ассистировать Пирсону на "Викаридж Роуд" будет Шекспир, с которым они знакомы со времени, когда вместе играли за "Шеффилд Уэнсдей".



Крейг был помощником Найджела в "Вест Бромвиче", "Лестере" и "Халле".



55-летний Шекспир также известен тем, что принял "Лестер" после увольнения Клаудио Раньери в следующем после чемпионского 2015/16 сезона, однако у штурвала Крейг продержался только семь месяцев.



Вместе Пирсон и Шекспир постараются помочь "Уотфорду" избежать вылета из Премьер-Лиги. Прямо сейчас "шершни" последние и отстают от спасительного места на шесть очков.