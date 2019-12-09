Сульшер получил гарантии, что его работа в безопасности

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получил гарантии того, что клуб его не уволит и не будет приглашать Маурисио Почеттино.

Почеттино связывали с назначением в "Юнайтед" еще год назад, когда "красные дьяволы" увольняли Жозе Моуриньо. Но тогда клубу с "Олд Траффорд" требовалось бы не только уговорить самого Маурисио бросить "Тоттенхэм", но и заплатить внушительную компенсацию.



В прошлом месяце "шпоры" указали Почеттино на дверь, что подвергло дополнительному давлению Сульшера, чьи дела на тот момент шли неважно.



Однако Daily Mail стало известно, что совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер лично поговорил с Сульшером, заверив того, что руководство клуба собирается и дальше придерживаться выбранного курса.



Глэйзеры не просто готовы быть терпеливыми, но и собираются поддержать Оле Гуннара на трансферном рынке. Одержав победы над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", "дьяволы" вернулись в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и усиление на вторую половину сезона им бы не помешало.