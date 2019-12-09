Сульшер получил гарантии, что его работа в безопасности

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер получил гарантии того, что клуб его не уволит и не будет приглашать Маурисио Почеттино.

Почеттино связывали с назначением в "Юнайтед" еще год назад, когда "красные дьяволы" увольняли Жозе Моуриньо. Но тогда клубу с "Олд Траффорд" требовалось бы не только уговорить самого Маурисио бросить "Тоттенхэм", но и заплатить внушительную компенсацию.

В прошлом месяце "шпоры" указали Почеттино на дверь, что подвергло дополнительному давлению Сульшера, чьи дела на тот момент шли неважно.

Однако Daily Mail стало известно, что совладелец "Юнайтед" Джоэл Глэйзер лично поговорил с Сульшером, заверив того, что руководство клуба собирается и дальше придерживаться выбранного курса.

Глэйзеры не просто готовы быть терпеливыми, но и собираются поддержать Оле Гуннара на трансферном рынке. Одержав победы над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", "дьяволы" вернулись в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и усиление на вторую половину сезона им бы не помешало.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 21:00

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  1. vyrentz 09.12.2019 21:24 # vyrentz
    Болото засасывает все глубже

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  2. chebrec 09.12.2019 21:12 # chebrec
    Топарь оле

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  3. redwhitegun 09.12.2019 21:11 # redwhitegun
    Ну все ща опять начнут отсасывать у всех подряд...

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