Моуриньо не будет покупать Кулибали, Феллайни и Джеко в январе

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не планирует покупать в январе Калиду Кулибали, Маруана Феллайни и Эдина Джеко.

Сразу после своего назначения в Северном Лондоне Моуриньо заявил, что доволен доставшимся ему от Маурисио Почеттино составом и не планирует приглашать новичков январе.

Однако вскоре пресса принялась сватать в "Тоттенхэм" различных игроков, включая защитника "Наполи" Кулибали, полузащитника "Шаньдун Лунэн" Феллайни и нападающего "Ромы" Джеко.

По информации Evening Standard, эти слухи не имеют под собой основания — Моуриньо не просил президента "шпор" Даниэля Леви приобрести ему перечисленных игроков посреди сезона.

У Жозе действительно есть мысли по обновлению состава, особенно в плане замены игрокам с истекающими контрактами, однако ожидается, что португалец повременит с покупками до следующего лета.


Метки Моуриньо, слухи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 20:00

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  1. grishatkach 09.12.2019 20:54 # grishatkach
    хаха, смешно) еще бы ему дали денег на таких игроков))

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  2. fanstevengerrard 09.12.2019 20:11 # fanstevengerrard
    Ну так понятно, Кулибали уже в челси.

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