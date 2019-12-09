Моуриньо не будет покупать Кулибали, Феллайни и Джеко в январе
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не планирует покупать в январе Калиду Кулибали, Маруана Феллайни и Эдина Джеко.
Сразу после своего назначения в Северном Лондоне Моуриньо заявил, что доволен доставшимся ему от Маурисио Почеттино составом и не планирует приглашать новичков январе.
Однако вскоре пресса принялась сватать в "Тоттенхэм" различных игроков, включая защитника "Наполи" Кулибали, полузащитника "Шаньдун Лунэн" Феллайни и нападающего "Ромы" Джеко.
По информации Evening Standard, эти слухи не имеют под собой основания — Моуриньо не просил президента "шпор" Даниэля Леви приобрести ему перечисленных игроков посреди сезона.
У Жозе действительно есть мысли по обновлению состава, особенно в плане замены игрокам с истекающими контрактами, однако ожидается, что португалец повременит с покупками до следующего лета.
09.12.2019 20:00
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хаха, смешно) еще бы ему дали денег на таких игроков))
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Ну так понятно, Кулибали уже в челси.
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