Ширер не верит, что "Сити" догонит "Ливерпуль"

Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что "Манчестер Сити" уже не сможет догнать "Ливерпуль" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В минувшие выходные "красные" добились уверенной победы над "Борнмутом" на выезде (0:3), в то время как "Сити" уступил в дерби против "Манчестер Юнайтед" и отстал от вершины таблицы уже на 14 очков.



Наблюдая за победной серией мерсисайдцев и неважными выступлениями команды Хосепа Гвардиолы, Ширер приходит к выводу, что "Ливерпуль" стал недосягаем для своего главного конкурента.



"Команда Юргена Клоппа не знает поражений в лиге на протяжении 33 матчей, и теперь им придется проиграть пять из оставшихся 22, чтобы у "Сити" появился шанс — и этому не бывать".



"Ливерпуль" блестяще сыграл в Борнмуте, и абсолютно каждый игрок превосходно исполнил свою роль".



"Они весь матч не давали сопернику бить по воротам и полностью доминировали — и при всем этом Юрген Клопп позволил отдохнуть некоторыми ключевым игрокам, вроде Садио Мане".



"Они надежно сыграли в обороне, были креативны в полузащите и убийственны впереди", - написал Ширер в своей колонке для The Sun.