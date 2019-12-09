Нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд предупредил "Ливерпуль", что к предстоящему матчу Лиги Чемпионов он отнесется как к самому важному в своей жизни.

Не справившись с "Наполи" в домашних стенах в предыдущем туре группового этапа Лиги Чемпионов, теперь "Ливерпуль" не имеет права проиграть в Зальцбурге, чтобы выйти в плей-офф.



Однако "Ред Булл" тоже не занимать мотивации — победа над действующим победителем турнира выведет Холанда и партнеров в 1/8 финала вместо "Ливерпуля".



"Нам нечего терять. Мы выйдем на поле, будем улыбаться и получать удовольствие от игры".



"Это важнейший матч в моей жизни, и я нахожусь в предвкушении. Я словно в сказке — о такого рода матчах ты и мечтаешь", — цитирует Холанда Daily Mirror.