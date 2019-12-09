Холанд предупредил "Ливерпуль"

Эрлинг Бреут Холанд Нападающий "Ред Булл" Эрлинг Бреут Холанд предупредил "Ливерпуль", что к предстоящему матчу Лиги Чемпионов он отнесется как к самому важному в своей жизни.

Не справившись с "Наполи" в домашних стенах в предыдущем туре группового этапа Лиги Чемпионов, теперь "Ливерпуль" не имеет права проиграть в Зальцбурге, чтобы выйти в плей-офф.

Однако "Ред Булл" тоже не занимать мотивации — победа над действующим победителем турнира выведет Холанда и партнеров в 1/8 финала вместо "Ливерпуля".

"Нам нечего терять. Мы выйдем на поле, будем улыбаться и получать удовольствие от игры".

"Это важнейший матч в моей жизни, и я нахожусь в предвкушении. Я словно в сказке — о такого рода матчах ты и мечтаешь", — цитирует Холанда Daily Mirror.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Ред Булл, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 09.12.2019 19:53 # wilegend
    а че сложно относиться так к каждому матчу?

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  2. shlyopka007 09.12.2019 19:04 # shlyopka007
    Напихаем и тебя с собой заберем!

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