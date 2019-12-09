Мэддисон близок к новому контракту с "Лестером"

Джеймс Мэддисон Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон находится на пороге подписания нового контракта со своим клубом.

На прошлой неделе главный тренер "лис" Брендан Роджерс положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт до лета 2025 с зарплатой в 8 миллионов фунтов.

Теперь, утверждает The Athletic, клуб с "Кинг Пауэр" сосредоточился на переговорах с двумя футболистами, которые играют ключевые роли в этом сезоне.

Речь идет как раз о Мэддисоне и центральном защитнике Чагларе Сеюнджю, благодаря которому оборона "Лестера" является лучшей в Премьер-Лиге — только 10 пропущенных мячей в 16 матчах.

При этом в переговорах с Джеймсом "Лестер" уже добился значительного прогресса, и 23-летний англичанин, забивший пять голов и отдавший три результативных передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, приготовился последовать примеру Роджерса.


Метки контракты, Лестер, Мэддисон, Сеюнджю

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 17:00

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  1. mancunia-planet 09.12.2019 17:24 # mancunia-planet
    Классный игрок

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  2. jirrort 09.12.2019 17:19 # jirrort
    Медалька АПЛ не за горами

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  3. superglor 09.12.2019 17:09 # superglor
    Провели пригородным шершавым. Броджерс быстро разъяснил пацану что в такую помойку с 5 места только полные лохи пойдут.

    Ща манки будут кричать что и не нужен был.

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  4. smokekush 09.12.2019 17:07 # smokekush
    Нееееееттттт

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