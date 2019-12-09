Мэддисон близок к новому контракту с "Лестером"

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон находится на пороге подписания нового контракта со своим клубом.

На прошлой неделе главный тренер "лис" Брендан Роджерс положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый контракт до лета 2025 с зарплатой в 8 миллионов фунтов.



Теперь, утверждает The Athletic, клуб с "Кинг Пауэр" сосредоточился на переговорах с двумя футболистами, которые играют ключевые роли в этом сезоне.



Речь идет как раз о Мэддисоне и центральном защитнике Чагларе Сеюнджю, благодаря которому оборона "Лестера" является лучшей в Премьер-Лиге — только 10 пропущенных мячей в 16 матчах.



При этом в переговорах с Джеймсом "Лестер" уже добился значительного прогресса, и 23-летний англичанин, забивший пять голов и отдавший три результативных передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, приготовился последовать примеру Роджерса.