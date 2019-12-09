Валенсия: "Погба нужно, чтобы его любили"

Поль Погба Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия заявил, что полузащитник Поль Погба нуждается в любви фанатов, чтобы показывать свой лучший футбол.

В данный момент Погба находится на пороге возвращения в строй после травмы лодыжки, из-за чего он почти не играл в первой половине сезона. Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже заявил, что Поль будет подобен новому приобретению для его команды.

Вместе с тем не утихают слухи, что 26-летний игрок сборной Франции не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и хочет уйти в "Реал". Однако Валенсия знает, как его бывший клуб может сохранить Погба — для этого нужна помощь болельщиков.

"Погба — звезда. Знаете, что ему нужно? Любовь. Я слышал много слухов насчет Зидана и "Реала", но он никогда ничего такого не говорил".

"Он умный человек. Если мы в "Юнайтед" проявим свою любовь, Погба будет блистать", — сообщил Валенсия Mudo Deportivo.


Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 569

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ed-malcev 09.12.2019 16:32 # ed-malcev
    Обезьянка знатно будет причмокивать

    (ответить)

  2. ed-malcev 09.12.2019 16:31 # ed-malcev
    В очко и в ротовую полость. Что бы любили.

    (ответить)

  3. ilovemanutd 09.12.2019 16:15 # ilovemanutd
    Чтобы его любили нужно чтобы он хорошо играл и не говорил о том, что хочет уйти в Реал. Именно он должен сделать первый шаг

    (ответить)

  4. metkii 09.12.2019 16:14 # metkii
    Даже никчемный нигер хочет быть кому-то нужным и любимым, неужели это так трудно понять болельщикам скума?

    (ответить)

  5. superperez101 09.12.2019 16:05 # superperez101
    слишком много чести

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: