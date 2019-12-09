Валенсия: "Погба нужно, чтобы его любили"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия заявил, что полузащитник Поль Погба нуждается в любви фанатов, чтобы показывать свой лучший футбол.

В данный момент Погба находится на пороге возвращения в строй после травмы лодыжки, из-за чего он почти не играл в первой половине сезона. Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер уже заявил, что Поль будет подобен новому приобретению для его команды.



Вместе с тем не утихают слухи, что 26-летний игрок сборной Франции не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и хочет уйти в "Реал". Однако Валенсия знает, как его бывший клуб может сохранить Погба — для этого нужна помощь болельщиков.



"Погба — звезда. Знаете, что ему нужно? Любовь. Я слышал много слухов насчет Зидана и "Реала", но он никогда ничего такого не говорил".



"Он умный человек. Если мы в "Юнайтед" проявим свою любовь, Погба будет блистать", — сообщил Валенсия Mudo Deportivo.