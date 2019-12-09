"Эвертон" контактирует с Унаи Эмери

"Эвертон" установил контакт с Унаи Эмери, недавно уволенным с поста главного тренера "Арсенала".

Как и "Арсенал", "Эвертон" тоже недавно попрощался со своим наставником и все еще ищет замену Марку Силве. По слухам, "ириски" выбирают между Дэвидом Мойесом и Витором Перейрой, однако Sky Sports стало известно, что у мерсисайдского клуба есть еще один вариант.



Сообщается, что представители "Эвертона" провели неофициальную встречу с Эмери в Лондоне. Унаи не собирается долго отдыхать после своего увольнения в "Арсенале" и готов выслушать предложения о работе.



При этом 48-летний испанец открыт к возвращению в Премьер-Лигу и хочет улучшить свой навык владения английским языком — после полутора сезонов на "Эмирейтс" Эмери по-прежнему с трудом говорит по-английски.



Добавим, еще одним кандидатом, который значится в шорт-листе "Эвертона", называется Карло Анчелотти, чье будущее в "Наполи" находится под большим вопросом.