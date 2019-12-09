Прогнозы на матч "Вест Хэм — "Арсенал"
В понедельник, 9 декабря, закроют программу 16-го тура в Премьер-Лиге два кризисных лондонских клуба — "Вест Хэм" находящегося под давлением Мануэля Пеллегрини и недавно уволивший своего менеджера "Арсенал". Прогнозы английских экспертов на это дерби — в материале FAPL.ru.
ВЕСТ ХЭМ — АРСЕНАЛ
Понедельник, 9 декабря, 23:00
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"Вест Хэм" и "Арсенал" разделяют в турнирной таблице Премьер-Лиги всего три очка, но руководители "молотков" вряд ли могут быть довольны этим, так как приглашали Мануэля Пеллегрини для европейского прорыва команды, а та пока что находится всего в двух очках от зоны вылета. В матче с "Челси" игроки "Вест Хэма" продемонстрировали лояльность к нынешнему тренерскому штабу, сохранив работу Пеллегрини, но для того, чтобы Мануэль перестал испытывать давление, нужна серия побед и рывок в первую десятку. Если "Вест Хэм" сумел обыграть на выезде "Челси", то в домашнем матче с "Арсеналом" должен настраиваться на победу. "Канониров" сейчас в Премьер-Лиге никто не боится, чему свидетельство — победа "Брайтона" на "Эмирейтс" в предыдущем туре.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Вест Хэм" проиграл и первый тайм, и весь матч в пяти из семи последних поединков;
- "Арсенал" не может выиграть уже в шести выездных матчах чемпионата кряду;
- "канониры" пропускали как минимум дважды в трех последних матчах Премьер-Лиги.
Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вест Хэма" — 3.55 в БК Fonbet
Марк Лоуренсон (ВВС)
У обеих команд были проблемы, но форма "Арсенала", вероятно — самая большая проблема. Защита "канониров" не улучшается, и если "Вест Хэм" покажет свою лучшую игру, то добьется победы. Пока "Арсенал" не назначил нового менеджера, трудно понять, в каком направлении они будут двигаться, но в данный момент они движутся по нисходящей. Их шансы обеспечить себе место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне через попадание в топ-4 начинают выглядеть ничтожными.
Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0
Прогноз Энди Маррея: 1:1
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
09.12.2019 14:55
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Последние комментарии:
good ebening в Эвертоне ахаха
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От всей души желаю удачи молотокам в борьбе с заднеприводным злом..
Е6ать аснл, е6ать!
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ща бы в 2к19 не знать, что уефа не подписывала кодекс соответствия ВАДА
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Победа на классе вхю
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Братишки, я вам так скажу, если завтра в старте выйдет Зума, мне придется найти наркота в столице Незалежной и набить ему ипало.
Очень не хочется туда ехать, но если что — поеду.
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Дожили. Пздц. Уже букмекеры не верят в победу арсинолья
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ВХЮ победа! Должно быть много голов!
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капец только сейчас понял что арсенал уже в 4 очках от зоны вылета
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