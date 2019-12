Прогнозы на матч "Вест Хэм — "Арсенал"

В понедельник, 9 декабря, закроют программу 16-го тура в Премьер-Лиге два кризисных лондонских клуба — "Вест Хэм" находящегося под давлением Мануэля Пеллегрини и недавно уволивший своего менеджера "Арсенал". Прогнозы английских экспертов на это дерби — в материале FAPL.ru.





ВЕСТ ХЭМ — АРСЕНАЛ

Понедельник, 9 декабря, 23:00



"Вест Хэм" и "Арсенал" разделяют в турнирной таблице Премьер-Лиги всего три очка, но руководители "молотков" вряд ли могут быть довольны этим, так как приглашали Мануэля Пеллегрини для европейского прорыва команды, а та пока что находится всего в двух очках от зоны вылета. В матче с "Челси" игроки "Вест Хэма" продемонстрировали лояльность к нынешнему тренерскому штабу, сохранив работу Пеллегрини, но для того, чтобы Мануэль перестал испытывать давление, нужна серия побед и рывок в первую десятку. Если "Вест Хэм" сумел обыграть на выезде "Челси", то в домашнем матче с "Арсеналом" должен настраиваться на победу. "Канониров" сейчас в Премьер-Лиге никто не боится, чему свидетельство — победа "Брайтона" на "Эмирейтс" в предыдущем туре.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Вест Хэм" проиграл и первый тайм, и весь матч в пяти из семи последних поединков;

- "Арсенал" не может выиграть уже в шести выездных матчах чемпионата кряду;

- "канониры" пропускали как минимум дважды в трех последних матчах Премьер-Лиги.



Прогноз Who Scored: 2:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вест Хэма" — 3.55 в БК Fonbet



Марк Лоуренсон (ВВС)



У обеих команд были проблемы, но форма "Арсенала", вероятно — самая большая проблема. Защита "канониров" не улучшается, и если "Вест Хэм" покажет свою лучшую игру, то добьется победы. Пока "Арсенал" не назначил нового менеджера, трудно понять, в каком направлении они будут двигаться, но в данный момент они движутся по нисходящей. Их шансы обеспечить себе место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне через попадание в топ-4 начинают выглядеть ничтожными.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

Прогноз Энди Маррея: 1:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru