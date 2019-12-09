Прогнозы на матч "Вест Хэм — "Арсенал"

Джек Уилшир В понедельник, 9 декабря, закроют программу 16-го тура в Премьер-Лиге два кризисных лондонских клуба — "Вест Хэм" находящегося под давлением Мануэля Пеллегрини и недавно уволивший своего менеджера "Арсенал". Прогнозы английских экспертов на это дерби — в материале FAPL.ru.



ВЕСТ ХЭМ — АРСЕНАЛ
Понедельник, 9 декабря, 23:00

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"Вест Хэм" и "Арсенал" разделяют в турнирной таблице Премьер-Лиги всего три очка, но руководители "молотков" вряд ли могут быть довольны этим, так как приглашали Мануэля Пеллегрини для европейского прорыва команды, а та пока что находится всего в двух очках от зоны вылета. В матче с "Челси" игроки "Вест Хэма" продемонстрировали лояльность к нынешнему тренерскому штабу, сохранив работу Пеллегрини, но для того, чтобы Мануэль перестал испытывать давление, нужна серия побед и рывок в первую десятку. Если "Вест Хэм" сумел обыграть на выезде "Челси", то в домашнем матче с "Арсеналом" должен настраиваться на победу. "Канониров" сейчас в Премьер-Лиге никто не боится, чему свидетельство — победа "Брайтона" на "Эмирейтс" в предыдущем туре.

Ключевая статистика от Who Scored

- "Вест Хэм" проиграл и первый тайм, и весь матч в пяти из семи последних поединков;
- "Арсенал" не может выиграть уже в шести выездных матчах чемпионата кряду;
- "канониры" пропускали как минимум дважды в трех последних матчах Премьер-Лиги.

Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Вест Хэма" — 3.55 в БК Fonbet

Марк Лоуренсон (ВВС)

У обеих команд были проблемы, но форма "Арсенала", вероятно — самая большая проблема. Защита "канониров" не улучшается, и если "Вест Хэм" покажет свою лучшую игру, то добьется победы. Пока "Арсенал" не назначил нового менеджера, трудно понять, в каком направлении они будут двигаться, но в данный момент они движутся по нисходящей. Их шансы обеспечить себе место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне через попадание в топ-4 начинают выглядеть ничтожными.

Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0
Прогноз Энди Маррея: 1:1

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Премьер-Лига, прогнозы, ставки, эксперты

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 14:55

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  1. mane 09.12.2019 15:16 # mane
    good ebening в Эвертоне ахаха

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  2. chelsea88 09.12.2019 15:13 # chelsea88
    От всей души желаю удачи молотокам в борьбе с заднеприводным злом..
    Е6ать аснл, е6ать!

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  3. narcot 09.12.2019 15:11 # narcot
    ща бы в 2к19 не знать, что уефа не подписывала кодекс соответствия ВАДА

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  4. chr1s8rown 09.12.2019 15:10 # chr1s8rown
    Победа на классе вхю

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  5. sellman 09.12.2019 15:02 # sellman
    Братишки, я вам так скажу, если завтра в старте выйдет Зума, мне придется найти наркота в столице Незалежной и набить ему ипало.

    Очень не хочется туда ехать, но если что — поеду.

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  6. sg8-pes 09.12.2019 15:00 # sg8-pes
    Дожили. Пздц. Уже букмекеры не верят в победу арсинолья

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  7. mancunia-planet 09.12.2019 14:59 # mancunia-planet
    ВХЮ победа! Должно быть много голов!

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  8. tursa 09.12.2019 14:57 # tursa
    капец только сейчас понял что арсенал уже в 4 очках от зоны вылета

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