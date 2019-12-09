Родри: "Мы в бешенстве от VAR"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри признался, что его команда в бешенстве от ощущения несправедливости из-за работы VAR.

Начиная с прошлого сезона, когда VAR стала непреодолимой помехой на пути в полуфинал Лиги Чемпионов, "горожанам" фатально не везет с решениями системы видеопомощи рефери.



Подопечных Хосепа Гвардиолы не покидает ощущение, что VAR продолжает над ними издеваться — достаточно вспомнить отмененный гол Габриэля Жезуса в компенсированное время матча против "Тоттенхэма" в августе или подозрение на игру рукой Фреда и Виктора Линделефа в субботнем дерби с "Манчестер Юнайтед". Роди уже сыт этим по горло.



"Мы в бешенстве от VAR, однако для нас нет смысла жаловаться. Мы должны продолжать сражаться и не заострять свое внимание на таких вещах".



"Это работа других людей — мы не можем накричать на них. Некоторые решения могут изменить ход матчей, и VAR появилась для того, чтобы сделать эти решения правильными. Это не может быть оправданием для нас", — цитирует Родри Daily Mail.