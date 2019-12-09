Родри: "Мы в бешенстве от VAR"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри признался, что его команда в бешенстве от ощущения несправедливости из-за работы VAR.

Начиная с прошлого сезона, когда VAR стала непреодолимой помехой на пути в полуфинал Лиги Чемпионов, "горожанам" фатально не везет с решениями системы видеопомощи рефери.

Подопечных Хосепа Гвардиолы не покидает ощущение, что VAR продолжает над ними издеваться — достаточно вспомнить отмененный гол Габриэля Жезуса в компенсированное время матча против "Тоттенхэма" в августе или подозрение на игру рукой Фреда и Виктора Линделефа в субботнем дерби с "Манчестер Юнайтед". Роди уже сыт этим по горло.

"Мы в бешенстве от VAR, однако для нас нет смысла жаловаться. Мы должны продолжать сражаться и не заострять свое внимание на таких вещах".

"Это работа других людей — мы не можем накричать на них. Некоторые решения могут изменить ход матчей, и VAR появилась для того, чтобы сделать эти решения правильными. Это не может быть оправданием для нас", — цитирует Родри Daily Mail.


Метки VAR, Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 14:00

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  1. fc-oil 09.12.2019 15:02 # fc-oil
    Все ровно. Родри дурачок, увы это не лечится

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  2. chr1s8rown 09.12.2019 14:41 # chr1s8rown
    Кто этот нонейм

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  3. beatles-red 09.12.2019 14:33 # beatles-red
    Ну лечитесь. Уколы там, таблетки

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  4. makeewadim 09.12.2019 14:17 # makeewadim
    Шут гороховый, аналогия Жоржиньё, не того.. который с дредами!

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  5. weorlfc 09.12.2019 14:11 # weorlfc
    А кто слово блеклой тени Фабинью давал? Он что думал что Шейхи и ВАР купят и судей и жеребьёвку?

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  6. manutd-20champ 09.12.2019 14:07 # manutd-20champ
    это хорошо, что они в бешенстве.
    а то вообразили себе что они всегда будут лучшие на острове.

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  7. slash-lfc 09.12.2019 14:02 # slash-lfc
    Лучше был бы в бешенстве от очередной удачной жеребьёвки кубка.

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