Родри: "Мы в бешенстве от VAR"
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри признался, что его команда в бешенстве от ощущения несправедливости из-за работы VAR.
Начиная с прошлого сезона, когда VAR стала непреодолимой помехой на пути в полуфинал Лиги Чемпионов, "горожанам" фатально не везет с решениями системы видеопомощи рефери.
Подопечных Хосепа Гвардиолы не покидает ощущение, что VAR продолжает над ними издеваться — достаточно вспомнить отмененный гол Габриэля Жезуса в компенсированное время матча против "Тоттенхэма" в августе или подозрение на игру рукой Фреда и Виктора Линделефа в субботнем дерби с "Манчестер Юнайтед". Роди уже сыт этим по горло.
"Мы в бешенстве от VAR, однако для нас нет смысла жаловаться. Мы должны продолжать сражаться и не заострять свое внимание на таких вещах".
"Это работа других людей — мы не можем накричать на них. Некоторые решения могут изменить ход матчей, и VAR появилась для того, чтобы сделать эти решения правильными. Это не может быть оправданием для нас", — цитирует Родри Daily Mail.
09.12.2019 14:00
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Все ровно. Родри дурачок, увы это не лечится
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Кто этот нонейм
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Ну лечитесь. Уколы там, таблетки
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Шут гороховый, аналогия Жоржиньё, не того.. который с дредами!
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А кто слово блеклой тени Фабинью давал? Он что думал что Шейхи и ВАР купят и судей и жеребьёвку?
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это хорошо, что они в бешенстве.
а то вообразили себе что они всегда будут лучшие на острове.
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Лучше был бы в бешенстве от очередной удачной жеребьёвки кубка.
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