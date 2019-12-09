Англия сыграет товарищеский матч с Италией
27 марта сборная Англии проведет товарищеский матч с Италией на "Уэмбли".
Этот матч станет одним из нескольких, что команда Гарета Саутгейта проведет в рамках своей подготовки к Евро-2020.
Другими спарринг-партнерами англичан, помимо итальянцев, в преддверии международного турнира станут Дания, Австрия и Румыния.
Добавим, что на Евро-2020 возглавляемая Роберто Манчини сборная Италии будет в одной группе с Турцией, Швейцарией и Уэльсом. Англия же попала в квартет к Хорватии и Чехии, а его одна команда определится через плей-офф с участием Шотландии, Израиля, Норвегии и Сербии.
09.12.2019 13:45
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А нынче это не топовая вывеска (увы)
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