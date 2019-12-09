Косьелни объяснил свой уход из "Арсенала"

Бывший капитан "Арсенала" Лоран Косьелни рассказал о причинах своего ухода из лондонского клуба.

Французский защитник, защищавший цвета "канониров" на протяжении девяти сезонов, покинул "Эмирейтс" минувшим летом, перебравшись в "Бордо".



Уход опытного игрока, прощальным матчем которого за "Арсенал" стал проигранный "Челси" финал Лиги Европы, был неоднозначно воспринят болельщиками, которых Косьелни сильно раздосадовал, отказавшись отправиться с командой в предсезонное турне по США и потребовав трансфера в другой клуб.



Однако сам 34-летний француз понимал, что у него нет другого выбора, так как в "Арсенале" он больше не чувствовал себя счастливым.



"Я могу понять болельщиков "Арсенала", они не ожидали, что я уйду. Никто этого не ожидал. Попросту говоря, я не был счастлив в "Арсенале" так же, как был счастлив в свой первый день там. Мне и моей семье нужно было вернуться во Францию ради нового вызова", — сообщил Косьелни Canal+.



Также Лоран прокомментировал недавнее назначение нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга новым капитаном "Арсенала".



"Я счастлив, что Обамеянг стал капитаном. Я желаю "Арсеналу" всего самого наилучшего, особенно в этот трудный период. Но именно в такое время должна проявить себя команда и показать коллективную готовность сражаться", — добавил Косьелни.