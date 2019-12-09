Сульшер требует от МЮ побеждать не только большие команды

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется, что "красные дьяволы" научатся правильно настраиваться не только на матчи против больших команд.

В текущем сезоне "дьяволы" не уступили ни одной команде из топ-6 Премьер-Лиги, одолев "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм" и сыграв вничью с "Ливерпулем". Однако результаты МЮ во встречах с соперниками из середины и нижней части таблицы оставляют желать лучшего — подопечные Сульшера проиграли "Кристал Пэлас", "Борнмуту", "Ньюкаслу" и "Вест Хэму".



В ближайших матчах "Юнайтед" предстоит помериться силами с "Эвертоном", "Уотфордом", "Ньюкаслом" и Бернли", и наставник манкунианцев ожидает, что его команда научится побеждать и таких соперников.



"Вы должны заслужить право выиграть футбольный матч. Настрой игроков зависит от меня, и они должны заслужить это право. Они должны это понимать. Иногда вы можете достичь положительного результата, быстрее пасуя и отбирая мяч назад — есть разные способы выигрывать футбольные матчи".



"Мы будем работать над настроем парней. В тех проигранных матчах мы уступили совсем немного. Если оглянуться на результаты, то я бы не был столь негативно настроен. Я не переживаю и не волнуюсь. Если бы парни сказали мне, что не могут настроиться на такого рода матчи, тогда это проблема. Тогда я действительно должен буду озаботиться этим, потому что, когда играл я, нельзя было выиграть чемпионат без должного настроя".



"Мы никогда не теряли очки против команд поменьше, против так называемых "не столь хороших команд". Премьер-Лига — сложна, и без должного настроя вы не будете добиваться результатов. Я поработаю над настроем своих парней", — цитирует Сульшера The Guardian.