Клопп не консультируется с игроками насчет ротации состава
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не консультируется со своими игроками, применяя ротацию состава.
В двух последних матчах — выигранных с общим счетом 8:2 — Клопп оба раза значительно преображал стартовый состав своей команды.
Желание Клоппа сохранить своих игроков свежими в столь насыщенный отрезок сезона понятно, однако, кому играть, а кому отдыхать, Юрген решает сам.
"Для меня это не слишком сложно. Я лишь принимаю решения и все. Я не разговаривал с Садио (Мане) или Дивом (Ориги) сейчас. Я не разговаривал с Бобби (Фирмино), Мо (Салахом) или Хендо (Хендерсоном) перед предыдущим матчем".
"Я не разговариваю с ними и не спрашиваю их — я просто решаю. Все знают, что в каждом следующем матче может сыграть кто-то другой. Это и происходит сейчас".
"У меня очень смышленый коллектив игроков. Они видят расписание и понимают, каково это. Мы продолжаем двигаться вперед, и нам нужен каждый".
"Сегодня (против "Борнмута") у меня было 14 взрослых игроков плюс Кертис Джонс и Харви Эллиотт. Таков наш состав на сегодня. Ко вторнику могут вернуться только Джини Вейналдум и Адам Лаллана, чтобы дополнить заявку до 16 игроков".
"Если кто-нибудь в этом небольшом составе обеспокоен или зол, что не выходит в старте на тот или иной матч, я не могу помочь им", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
09.12.2019 11:00
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Последние комментарии:
Настоящий босс , а не шарлатан
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Одним словом - Босс!
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КНЯЗЬ!!!
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Главное слово - Ротация. Всякое пидорье сразу на него слетелось.
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вот кому нужно золотой мяч давать а не муссям
главная звезда в футболе сейчас - это Клопп
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он просто связки определил уже
мане ориги шакири и окс фирма мо
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Как бы в обязанности тренера и входит определение лучшего сочетания игроков на тот или иной матч. Что-то Клопп включил красного эксперта-привозилу, очевидные всем вещи стал говорить.
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Ахаха,как же заебали эти тупые шуточки,и это пишут одни и те же люди,которые не слазят с бутылки
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Клоп ротирует самостоятельно
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Все верно, он консультируется по ротированию только с судьями, клоп сосет Топ!
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В этом деле он и сам спец.
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