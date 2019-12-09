Клопп не консультируется с игроками насчет ротации состава

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не консультируется со своими игроками, применяя ротацию состава.

В двух последних матчах — выигранных с общим счетом 8:2 — Клопп оба раза значительно преображал стартовый состав своей команды.



Желание Клоппа сохранить своих игроков свежими в столь насыщенный отрезок сезона понятно, однако, кому играть, а кому отдыхать, Юрген решает сам.



"Для меня это не слишком сложно. Я лишь принимаю решения и все. Я не разговаривал с Садио (Мане) или Дивом (Ориги) сейчас. Я не разговаривал с Бобби (Фирмино), Мо (Салахом) или Хендо (Хендерсоном) перед предыдущим матчем".



"Я не разговариваю с ними и не спрашиваю их — я просто решаю. Все знают, что в каждом следующем матче может сыграть кто-то другой. Это и происходит сейчас".



"У меня очень смышленый коллектив игроков. Они видят расписание и понимают, каково это. Мы продолжаем двигаться вперед, и нам нужен каждый".



"Сегодня (против "Борнмута") у меня было 14 взрослых игроков плюс Кертис Джонс и Харви Эллиотт. Таков наш состав на сегодня. Ко вторнику могут вернуться только Джини Вейналдум и Адам Лаллана, чтобы дополнить заявку до 16 игроков".



"Если кто-нибудь в этом небольшом составе обеспокоен или зол, что не выходит в старте на тот или иной матч, я не могу помочь им", — цитирует Клоппа Daily Mirror.