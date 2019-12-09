Клопп не консультируется с игроками насчет ротации состава

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не консультируется со своими игроками, применяя ротацию состава.

В двух последних матчах — выигранных с общим счетом 8:2 — Клопп оба раза значительно преображал стартовый состав своей команды.

Желание Клоппа сохранить своих игроков свежими в столь насыщенный отрезок сезона понятно, однако, кому играть, а кому отдыхать, Юрген решает сам.

"Для меня это не слишком сложно. Я лишь принимаю решения и все. Я не разговаривал с Садио (Мане) или Дивом (Ориги) сейчас. Я не разговаривал с Бобби (Фирмино), Мо (Салахом) или Хендо (Хендерсоном) перед предыдущим матчем".

"Я не разговариваю с ними и не спрашиваю их — я просто решаю. Все знают, что в каждом следующем матче может сыграть кто-то другой. Это и происходит сейчас".

"У меня очень смышленый коллектив игроков. Они видят расписание и понимают, каково это. Мы продолжаем двигаться вперед, и нам нужен каждый".

"Сегодня (против "Борнмута") у меня было 14 взрослых игроков плюс Кертис Джонс и Харви Эллиотт. Таков наш состав на сегодня. Ко вторнику могут вернуться только Джини Вейналдум и Адам Лаллана, чтобы дополнить заявку до 16 игроков".

"Если кто-нибудь в этом небольшом составе обеспокоен или зол, что не выходит в старте на тот или иной матч, я не могу помочь им", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 09.12.2019 12:11 # chr1s8rown
    Настоящий босс , а не шарлатан

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  2. masta 09.12.2019 12:02 # masta
    Одним словом - Босс!

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  3. electric 09.12.2019 11:43 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  4. scouser2005 09.12.2019 11:40 # scouser2005
    Главное слово - Ротация. Всякое пидорье сразу на него слетелось.

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  5. superperez101 09.12.2019 11:26 # superperez101
    вот кому нужно золотой мяч давать а не муссям
    главная звезда в футболе сейчас - это Клопп

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  6. tursa 09.12.2019 11:12 # tursa
    он просто связки определил уже
    мане ориги шакири и окс фирма мо

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  7. trent 09.12.2019 11:11 # trent
    Как бы в обязанности тренера и входит определение лучшего сочетания игроков на тот или иной матч. Что-то Клопп включил красного эксперта-привозилу, очевидные всем вещи стал говорить.

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  8. liverpoolec23 09.12.2019 11:10 # liverpoolec23
    Ахаха,как же заебали эти тупые шуточки,и это пишут одни и те же люди,которые не слазят с бутылки

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  9. puhovik-vengera 09.12.2019 11:08 # puhovik-vengera
    Клоп ротирует самостоятельно

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  10. tyhonovecky 09.12.2019 11:05 # tyhonovecky
    Все верно, он консультируется по ротированию только с судьями, клоп сосет Топ!

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  11. chelsea88 09.12.2019 11:04 # chelsea88
    В этом деле он и сам спец.

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