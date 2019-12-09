Гвардиола усомнился в месте "Сити" среди европейской элиты

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола усомнился в способности своего клуба соперничать с европейской элитой.

В прошлом сезоне "горожане" сделали требл, выиграв все три трофея на внутренней арене. В этой же кампании у "Сити" не складывается защита чемпионского звания — отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" составляет уже 14 очков.

Кроме того, в этом сезоне Премьер-Лиги "Сити" потерпел уже четыре поражения — как и за весь прошлый. Выиграв только один из четырех последних матчей чемпионата, Гвардиола поставил под вопрос место своего клуба среди европейских гигантов.

"Юнайтед" обладает мастерством, чтобы обороняться, и мастерством, чтобы атаковать через контратаки, и это нужно принять".

"Таков уровень, на котором мы сражаемся. "Ливерпуль", "Юнайтед", "Барселона", "Реал", "Ювентус" — это команды, с которым мы должны соперничать, а реальность такова, что мы, возможно, не в состоянии соперничать с ними".

"Мы должны прибавить, смириться и двигаться дальше. Возможно, мы должны пережить это как клуб, приняв реальность и став лучше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 09.12.2019 10:47 # liverfun
    похоже гвардиола меланхолик, не удивительно, что его команды не отличаются стойкостью духа и сдаются при первых трудностях

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  2. stevens 09.12.2019 10:45 # stevens
    Потаскушки.

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  3. metis84 09.12.2019 10:35 # metis84
    Профурсетки

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  4. arhangel777 09.12.2019 10:20 # arhangel777
    Миха жгет как всегда))) тема с воздуха)))
    Come on, City!!!

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  5. liver-red-son 09.12.2019 10:14 # liver-red-son
    КУРТИЗАНКИ!!!!

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  6. electric 09.12.2019 10:03 # electric
    БАРОНЕССЫ!!!

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