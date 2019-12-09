Гвардиола усомнился в месте "Сити" среди европейской элиты
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола усомнился в способности своего клуба соперничать с европейской элитой.
В прошлом сезоне "горожане" сделали требл, выиграв все три трофея на внутренней арене. В этой же кампании у "Сити" не складывается защита чемпионского звания — отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" составляет уже 14 очков.
Кроме того, в этом сезоне Премьер-Лиги "Сити" потерпел уже четыре поражения — как и за весь прошлый. Выиграв только один из четырех последних матчей чемпионата, Гвардиола поставил под вопрос место своего клуба среди европейских гигантов.
"Юнайтед" обладает мастерством, чтобы обороняться, и мастерством, чтобы атаковать через контратаки, и это нужно принять".
"Таков уровень, на котором мы сражаемся. "Ливерпуль", "Юнайтед", "Барселона", "Реал", "Ювентус" — это команды, с которым мы должны соперничать, а реальность такова, что мы, возможно, не в состоянии соперничать с ними".
"Мы должны прибавить, смириться и двигаться дальше. Возможно, мы должны пережить это как клуб, приняв реальность и став лучше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
09.12.2019 10:00
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Последние комментарии:
похоже гвардиола меланхолик, не удивительно, что его команды не отличаются стойкостью духа и сдаются при первых трудностях
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Потаскушки.
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Профурсетки
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Миха жгет как всегда))) тема с воздуха)))
Come on, City!!!
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КУРТИЗАНКИ!!!!
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БАРОНЕССЫ!!!
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