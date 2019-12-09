Гвардиола усомнился в месте "Сити" среди европейской элиты

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола усомнился в способности своего клуба соперничать с европейской элитой.

В прошлом сезоне "горожане" сделали требл, выиграв все три трофея на внутренней арене. В этой же кампании у "Сити" не складывается защита чемпионского звания — отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" составляет уже 14 очков.



Кроме того, в этом сезоне Премьер-Лиги "Сити" потерпел уже четыре поражения — как и за весь прошлый. Выиграв только один из четырех последних матчей чемпионата, Гвардиола поставил под вопрос место своего клуба среди европейских гигантов.



"Юнайтед" обладает мастерством, чтобы обороняться, и мастерством, чтобы атаковать через контратаки, и это нужно принять".



"Таков уровень, на котором мы сражаемся. "Ливерпуль", "Юнайтед", "Барселона", "Реал", "Ювентус" — это команды, с которым мы должны соперничать, а реальность такова, что мы, возможно, не в состоянии соперничать с ними".



"Мы должны прибавить, смириться и двигаться дальше. Возможно, мы должны пережить это как клуб, приняв реальность и став лучше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.