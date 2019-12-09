Сульшер рад, что Лингард вернулся в свою лучшую форму

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что полузащитнику Джесси Лингарду удалось вернуться в свою лучшую форму.

Перед тем, как сыграть ключевую роль в победах над "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" на прошлой неделе, Лингард не появлялся в стартовом составе "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги с сентября.



Этой вспышке предшествовал период затяжного спада, когда могло сложиться впечатление, что 26-летний англичанин не полностью сосредоточен на футболе — Сульшеру даже пришлось одернуть подопечного, который запускал собственную линию одежды и аксессуаров JLingz.



Однако сейчас Оле Гуннару кажется, что Джесси преодолел эти проблемы и снова стал тем игроком, которого норвежский специалист знает еще по резерву "Юнайтед".



"Каждому из нас приходится иметь дело с вещами на поле и за его пределами. То, с чем столкнулся он, останется между нами".



"Он насквозь свой для "Манчестер Юнайтед". Он "красный", у него замечательный настрой и замечательная работоспособность".



"Вы можете критиковать каждого и по любому поводу — некоторые люди думают, что у них есть такая привилегия. Я же, будучи тренером, должен заботиться об этих парнях в хорошие и плохие моменты".



"Это замечательно, что я работаю с ним. Он играл у меня в резерве, и именно при мне он дебютировал за резервную команду против "Бернли". Приятно видеть, что он снова стал прежним", — цитирует Сульшера Goal.