Клопп: "Никогда не сомневался насчет мастерства Кейта"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что никогда не испытывал сомнений насчет полузащитника Наби Кейта.

До субботнего матча против "Борнмута" Кейта мог похвастать только 14 минутами, сыгранными в этом сезоне Премьер-Лиги. Дефицит практики не помешал Наби показать отличный футбол и помочь "красным" одержать победу со счетом 0:3.



С момента своего перехода из "РБ Лейпциг" за 52.75 млн. фунтов лето 2018, Кейта отметился только 17 появлениями в старте в рамках Премьер-Лиги, но это не поколебало веру Клоппа в 24-летнего гвинейца.



"У Наби были травмы, а команда находилась в очень хорошей форме, так зачем было тасовать состав? Это просто невезение, а в жизни тебе нужна удача".



"Это не так, что мы в огне и выигрываем все свои матчи 4:0 и 5:0. Поэтому нам и потребовался игрок, который может помочь нам в обороне при стандартах".



"Наби сидел и думал: "Почему я не играю?" Я понимаю это все. Но мы поддерживали контакт и много разговаривали об этом".



"В конце концов игроку все равно нужно доказательство, что тренер верит в него. Я никогда не сомневался насчет его мастерства", — цитирует Клоппа BBC.