Киоун назвал, в чем Ван-Биссака является лучшим защитником Премьер-Лиги

Аарон Ван-Биссака Экс-игрок "Арсенала" Мартин Киоун рассказал, по какому компоненту Аарон Ван-Биссака из "Манчестер Юнайтед" является лучшим защитником в Премьер-Лиге.

В минувшую субботу 22-летний Ван-Биссака выдал практически безупречную игру против "Манчестер Сити", поспособствовав неожиданной победе "красных дьяволов" на "Этихад" со счетом 1:2.

Аарон блестяще сдерживал атакующих игроков "Сити" вроде Рахима Стерлинга, Давида Сильвы, Кевина Де Брюйне и Габриэля Жезуса, и это произвело впечатление на Киоуна.

"Он великолепный защитник, он просто лучший защитник в Премьер-Лиге по игре один на один".

"Он терпелив, и посмотрите, как близко он подбирается к своему оппоненту. Стерлинг обладает поразительной скоростью, но это не имеет значения, когда против него оказывает Ван Биссака. Он берет ситуацию под свой контроль".

"Люди думали, что я был хорош, но я думаю, этот парень впереди меня. Он обладает правильным высокомерием и отличной скоростью. Он умеет выбирать момент, чтобы вступить в борьбу. Он блестяще обороняется, и его партнеры знают, что он их лучший защитник", — сообщил Киоун в эфире BBC.


Метки Ван-Биссака, Киоун, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 07:00

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  1. keane16 09.12.2019 07:43 # keane16
    Не магёт в атаку и в игру на втором этаже, но это все так же поправимо...совсем молодой ещё.
    Но слова "Люди думали, что я был хорош, но я думаю, этот парень впереди меня."-это просто смех. Сука максимум смолинг, а то и хуже)

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  2. krom 09.12.2019 07:37 # krom
    Как можно рассуждать по нескольким играм. Вот проведет пару сезонов хороших, тогда и можно говорить

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  3. xah 09.12.2019 07:31 # xah
    Да не плохо, только вот атаковать не умеет

    Так что Трент получше будет

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  4. red-scauser 09.12.2019 07:28 # red-scauser
    как же магвайр??)

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