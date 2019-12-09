Киоун назвал, в чем Ван-Биссака является лучшим защитником Премьер-Лиги

Экс-игрок "Арсенала" Мартин Киоун рассказал, по какому компоненту Аарон Ван-Биссака из "Манчестер Юнайтед" является лучшим защитником в Премьер-Лиге.

В минувшую субботу 22-летний Ван-Биссака выдал практически безупречную игру против "Манчестер Сити", поспособствовав неожиданной победе "красных дьяволов" на "Этихад" со счетом 1:2.



Аарон блестяще сдерживал атакующих игроков "Сити" вроде Рахима Стерлинга, Давида Сильвы, Кевина Де Брюйне и Габриэля Жезуса, и это произвело впечатление на Киоуна.



"Он великолепный защитник, он просто лучший защитник в Премьер-Лиге по игре один на один".



"Он терпелив, и посмотрите, как близко он подбирается к своему оппоненту. Стерлинг обладает поразительной скоростью, но это не имеет значения, когда против него оказывает Ван Биссака. Он берет ситуацию под свой контроль".



"Люди думали, что я был хорош, но я думаю, этот парень впереди меня. Он обладает правильным высокомерием и отличной скоростью. Он умеет выбирать момент, чтобы вступить в борьбу. Он блестяще обороняется, и его партнеры знают, что он их лучший защитник", — сообщил Киоун в эфире BBC.