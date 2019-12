Светская хроника за понедельник

"Реал" попытается купить Поля Погба. Жозе Моуриньо готов воссоединиться с Неманьей Матичем. У Фредди Юнгберга нет поддержки среди игроков "Арсенала". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Сити" до сих пор сохраняет право приоритетного выкупа вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, но не собирается им пользоваться. (Daily Mirror)



32-летний полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль может перейти в "Манчестер Юнайтед". (Daily Mirror)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба надеется уйти в "Реал" до Евро-2020. (L'Equipe)



"Реал" готов предложить "Юнайтед" Хамеса Родригеса и Гарета Бэйла в обмен на Погба. (El Desmarque)



Жозе Моуриньо готов сделать Неманью Матича своим первым приобретением в "Тоттенхэме", а "Юнайтед" готов отпустить 31-летнего серба за 15 млн. фунтов. (Bleacher Report)



По другой версии первым новичком "Тоттенхэма" при Моуриньо станет защитник "Ювентуса" Мерих Демирл, который также интересен "Арсеналу" и "Юнайтед". (The Sun)



"Интер" заинтересован в защитнике "Челси" Маркосе Алонсо. (Calciomercato)



"Астон Вилла" заинтересована в вингере "Челси" Педро. (Daily Mail)



"Арсенал" не будет досрочно возвращать из аренды в "Лидсе" нападающего Эдди Нкетиа. (The Sun)



"Кристал Пэлас" готов заплатить 20 млн. фунтов за вингера "Бернли" Дуайта Макнила. (Daily Mail)



"Ньюкасл" планирует совершить минимум одно приобретение в январе и интересуется 22-летним нападающим "Халла" Джарродо Боуэно. (The Telegraph)



"Вест Хэм" обратился насчет 32-летнего голкипера "Мидлсбро" Даррена Рэндольфа. (90min)



Другое



Звезды "Арсенала" отказались поддержать временного наставника Фредди Юнгберга. (Daily Express)



Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отверг интерес "Эвертона". (The Athletic)



"Эвертон" выбирает нового рулевого из Дэвида Мойеса и Витора Перейры. (Daily Mirror)



Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард близок к новому контракту до 2024 года. (Sky Sports)



Катарские владельцы ПСЖ находятся на пороге приобретения "Лидса" из Чемпионшипа за 120 млн. фунтов. (Daily Star)



Экс-нападающий "Юнайтед" Карлос Тевес рассказал, что в свое время Уэйн Руни подарил ему Lamborghini после того, как партнеры по команде высмеяли аргентинца, добиравшегося до тренировочной базы на скромной Audi. (Daily Mail)



Защитник "Сити" Кайл Уолкер решил возвести четырехметровый забор по периметру футбольного поля у своего дома. (The Sun)