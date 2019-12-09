Сунесс считает, что футбольные власти недостаточно поддерживают игроков-геев
Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс призвал Премьер-Лигу и Ассоциацию профессиональных футболистов (PFA) поддержать игроков-геев.
По мнению Сунесса, сейчас футбольные власти делают недостаточно для поддержки ЛГБТ-меньшинств, несмотря на кампанию Rainbow Laces ("Радужные шнурки"). Иначе Грэм не может объяснить, почему никто из действующих игроков Премьер-Лиги не совершил каминг-аут.
"Лично я являюсь выходцем из поколения, которое было крайне гомофобно, а в раздевалке подшучивали над такими вещами".
"Думаю, PFA и Премьер-Лига должны взглянуть на себя и спросить: "Почему никто не совершил каминг-аут?" Я не думаю, что футбол создал условия, когда кто-нибудь может комфортно и уверенно сказать: "Я — гей".
"В Премьер-Лиге обязательно должны быть геи и бисексуальные игроки. Однако никто из них не чувствует себя достаточно комфортно, чтобы выйти и признаться в этом", — цитирует Сунесса Daily Mail.
09.12.2019 00:05
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Последние комментарии:
А может никто не хочет говорить, что он гей? Их будто принуждают, чтобы они признались.
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клуб великих садомитов, какой клуб такая и легенда...
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слишком много пидропуля, вам не кажется?
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Никто не совершает публичный каминг-аут потому, что они стыдятся самих себя - и не спроста, ведь душа не просто так неспокойна. Мужеложство - грех...
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да норм челси и мю поддерживают
мейсон вон на хую скачет прям в раздевалке
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великий педороснючий клуб постоянно поднимает тему толерантности к пидрилам... с чего бы это? пидоры всегда поддерживают себе подобных...
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Выше отписались латентные гомосексуалисты
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Бля католические страны, а делают все наперекор религии. Пидары
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Пидарас
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Норм так намёков накидал. Щас начнется срач.
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пеликан однажды, пидар навсегда.
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а как их поддержать то? критикуешь - предлагай
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