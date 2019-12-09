Сунесс считает, что футбольные власти недостаточно поддерживают игроков-геев

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс призвал Премьер-Лигу и Ассоциацию профессиональных футболистов (PFA) поддержать игроков-геев.

По мнению Сунесса, сейчас футбольные власти делают недостаточно для поддержки ЛГБТ-меньшинств, несмотря на кампанию Rainbow Laces ("Радужные шнурки"). Иначе Грэм не может объяснить, почему никто из действующих игроков Премьер-Лиги не совершил каминг-аут.



"Лично я являюсь выходцем из поколения, которое было крайне гомофобно, а в раздевалке подшучивали над такими вещами".



"Думаю, PFA и Премьер-Лига должны взглянуть на себя и спросить: "Почему никто не совершил каминг-аут?" Я не думаю, что футбол создал условия, когда кто-нибудь может комфортно и уверенно сказать: "Я — гей".



"В Премьер-Лиге обязательно должны быть геи и бисексуальные игроки. Однако никто из них не чувствует себя достаточно комфортно, чтобы выйти и признаться в этом", — цитирует Сунесса Daily Mail.