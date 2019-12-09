Сунесс считает, что футбольные власти недостаточно поддерживают игроков-геев

Грэм Сунесс Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс призвал Премьер-Лигу и Ассоциацию профессиональных футболистов (PFA) поддержать игроков-геев.

По мнению Сунесса, сейчас футбольные власти делают недостаточно для поддержки ЛГБТ-меньшинств, несмотря на кампанию Rainbow Laces ("Радужные шнурки"). Иначе Грэм не может объяснить, почему никто из действующих игроков Премьер-Лиги не совершил каминг-аут.

"Лично я являюсь выходцем из поколения, которое было крайне гомофобно, а в раздевалке подшучивали над такими вещами".

"Думаю, PFA и Премьер-Лига должны взглянуть на себя и спросить: "Почему никто не совершил каминг-аут?" Я не думаю, что футбол создал условия, когда кто-нибудь может комфортно и уверенно сказать: "Я — гей".

"В Премьер-Лиге обязательно должны быть геи и бисексуальные игроки. Однако никто из них не чувствует себя достаточно комфортно, чтобы выйти и признаться в этом", — цитирует Сунесса Daily Mail.


Метки PFA, Премьер-Лига, Сунесс

Автор mihajlo   

Дата 09.12.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 09.12.2019 01:22 # ilovemanutd
    А может никто не хочет говорить, что он гей? Их будто принуждают, чтобы они признались.

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  2. kojan 09.12.2019 01:12 # kojan
    клуб великих садомитов, какой клуб такая и легенда...

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  3. wilegend 09.12.2019 00:55 # wilegend
    слишком много пидропуля, вам не кажется?

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  4. sisyazavr 09.12.2019 00:53 # sisyazavr
    Никто не совершает публичный каминг-аут потому, что они стыдятся самих себя - и не спроста, ведь душа не просто так неспокойна. Мужеложство - грех...

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  5. blackdreamer 09.12.2019 00:52 # blackdreamer
    да норм челси и мю поддерживают
    мейсон вон на хую скачет прям в раздевалке

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  6. kojan 09.12.2019 00:39 # kojan
    великий педороснючий клуб постоянно поднимает тему толерантности к пидрилам... с чего бы это? пидоры всегда поддерживают себе подобных...

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  7. slash-lfc 09.12.2019 00:36 # slash-lfc
    Выше отписались латентные гомосексуалисты

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  8. zairon 09.12.2019 00:35 # zairon
    Бля католические страны, а делают все наперекор религии. Пидары

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  9. zairon 09.12.2019 00:34 # zairon
    Пидарас

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  10. desower 09.12.2019 00:26 # desower
    Норм так намёков накидал. Щас начнется срач.

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  11. tyhonovecky 09.12.2019 00:09 # tyhonovecky
    пеликан однажды, пидар навсегда.

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  12. van-der-slav 09.12.2019 00:09 # van-der-slav
    а как их поддержать то? критикуешь - предлагай

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