"Вест Хэм" хочет вернуть Беговича в Премьер-Лигу

"Вест Хэм" хочет вернуть в Премьер-Лигу голкипера Асмира Беговича.

В 2017 году "Борнмут" приобрел Беговича у "Челси" за 10 миллионов фунтов, однако в прошлом сезоне Асмир угодил в опалу к главному тренеру "вишенок" Эдди Хау.



Перестав попадать в заявку на матчи "Борнмута", в сентябре Бегович был вынужден уехать в Азербайджан, где выступает за "Карабах" на правах аренды.



Эта аренда рассчитана до 31 декабря, и Асмир с "Борнмутом" должны решить, как им быть дальше. Ясно лишь то, что у 32-летнего боснийца по-прежнему нет будущего на "Виталити".



Как сообщает The Sun, интерес к опытному голкиперу уже обозначили "Дерби", "Бирмингем" и ПСВ. Однако побороться за Беговича готов и "Вест Хэм".



В последние недели "молотобойцы" испытывают колоссальные проблемы с последним рубежом из-за травмы первого номера Лукаша Фабиански. Его сменщик Роберто уже снискал славу одного из худших голкиперов в истории Премьер-Лиги и в январе, как ожидается, будет продан.