Роджерс рад, что люди не воспринимают "Лестер" всерьез

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс рад, что люди не воспринимают его команду всерьез, рассуждая о чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Благодаря победе 1:4 над "Астон Виллой" в воскресенье — своей восьмой подряд победе в Премьер-Лиге — "лисы" укрепились на второй позиции в таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на восемь очков.



При этом главной угрозой чемпионским амбициям "красных" многие продолжают считать "Манчестер Сити", несмотря на двузначное количество очков между командами. Однако Роджерс только рад оставаться в тени.



"Думаю, никто не ожидал, что мы будем где-то вблизи вершины. После победы "Манчестер Юнайтед" над "Манчестер Сити" по телевизору показали графику с цифрами, как сильно "Манчестер Сити" уступает "Ливерпулю".



"Мы уважаем это и просто делаем свою работу. Мы стараемся играть в свой футбол и улучшать его качество".



"Это естественно, ведь "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" — две невероятные команды в этой лиге, и в прошлом году они показали, насколько хороши".



"Мы же стараемся прибавлять, чтобы приблизиться к ним. Но я думаю, сегодня мы выглядели командой топ-уровня", — приводит слова Роджерса BBC.