Эду хочет, чтобы главным тренером "Арсенала" стал Виейра

Технический директор "Арсенала" Эду настаивает на том, чтобы новым главным тренером сделать Патрика Виейра.

Сегодня утром в английской прессе появилась информация, что Микель Артета — фаворит "Арсенала" на замену уволенному Унаи Эмери.



Однако The Times утверждает, что внутри руководства лондонского клуба нет единой позиции по поводу того, кого им стоит назначить. При этом наиболее предпочтительной кандидатурой лично Эду является Виейра, который с прошлого сезона тренирует "Ниццу".



О том, что он может быть заинтересован в работе со своим бывшим клубом, намекнул и сам Патрик.



"Ты никогда не сможешь игнорировать клуб, в котором провел девять лет. Но, если честно, я сосредоточен на проекте "Ницце", мне очень хорошо здесь. Это очень интересный проект", — сообщил Виейра Canal+.