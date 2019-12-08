Мерсон: "Даже Гвардиола и Клопп вместе не помогли бы "Арсеналу"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что кризис в "Арсенала" настолько глубок, что даже Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп вместе не смогли бы помочь "канонирам".

В данный момент "Арсенал" находится в поисках нового главного тренера, уволив Унаи Эмери. "Канониры" уже девять матчей кряду не могут победить, опустившись в середину таблицы Премьер-Лиги.



С назначением на "Эмирейтс" связывают многих специалистов, однако Мерсон считает, что по своей сложности и низкой привлекательности это одна из худших работ в футболе.



"Подумайте, зачем Патрику Виейра переходить сюда? Патрик — легенда. Он лишь тренировал "Ниццу", дела которой идут неважно, и вы собираетесь просить его, чтобы он пришел сюда и перевернул все это?"



"Мне сложно представить, что Пеп Гвардиола и Клопп придут сюда вместе или по одиночке и смогут преобразить "Арсенал".



"Я не представляю себе, когда все может наладиться. В данный момент это одна их худших работ в футболе".



"Аллегри? Зачем ему это? Разве "Арсенал" выигрывает что-нибудь? Аллегри тренировал "Ювентус", он выигрывал лигу и почти выиграл Лигу Чемпионов — а что он будет делать в "Арсенале"? — сообщил Мерсон в эфире.