Мерсон: "Даже Гвардиола и Клопп вместе не помогли бы "Арсеналу"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что кризис в "Арсенала" настолько глубок, что даже Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп вместе не смогли бы помочь "канонирам".
В данный момент "Арсенал" находится в поисках нового главного тренера, уволив Унаи Эмери. "Канониры" уже девять матчей кряду не могут победить, опустившись в середину таблицы Премьер-Лиги.
С назначением на "Эмирейтс" связывают многих специалистов, однако Мерсон считает, что по своей сложности и низкой привлекательности это одна из худших работ в футболе.
"Подумайте, зачем Патрику Виейра переходить сюда? Патрик — легенда. Он лишь тренировал "Ниццу", дела которой идут неважно, и вы собираетесь просить его, чтобы он пришел сюда и перевернул все это?"
"Мне сложно представить, что Пеп Гвардиола и Клопп придут сюда вместе или по одиночке и смогут преобразить "Арсенал".
"Я не представляю себе, когда все может наладиться. В данный момент это одна их худших работ в футболе".
"Аллегри? Зачем ему это? Разве "Арсенал" выигрывает что-нибудь? Аллегри тренировал "Ювентус", он выигрывал лигу и почти выиграл Лигу Чемпионов — а что он будет делать в "Арсенале"? — сообщил Мерсон в эфире.
08.12.2019 20:00
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Нагельсманн вытащил бы
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Так и есть. Никто этому гейклубу не поможет. Чемпионшип ждёт.
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преобразить аснл может любой толковый спец с опытом, но если мерсон подразумевает под преображением борьбу за титул, то перечисленные тренеры бы справились, другое дело, что на это потребовалось бы минимум года 2-3, плюс надо было бы разбить копилочку
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"Аллегри? Зачем ему это? Разве "Арсенал" выигрывает что-нибудь? Аллегри тренировал "Ювентус", он выигрывал лигу и почти выиграл Лигу Чемпионов — а что он будет делать в "Арсенале"? — сообщил Мерсон в эфире.
Источник: http://fapl.ru/posts/75218/?c=1
как что
будет почти выигрывать апл
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Вообще то они ему уже помогли
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арсеналу поможет только очко
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