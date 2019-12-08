Мерсон: "Даже Гвардиола и Клопп вместе не помогли бы "Арсеналу"

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что кризис в "Арсенала" настолько глубок, что даже Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп вместе не смогли бы помочь "канонирам".

В данный момент "Арсенал" находится в поисках нового главного тренера, уволив Унаи Эмери. "Канониры" уже девять матчей кряду не могут победить, опустившись в середину таблицы Премьер-Лиги.

С назначением на "Эмирейтс" связывают многих специалистов, однако Мерсон считает, что по своей сложности и низкой привлекательности это одна из худших работ в футболе.

"Подумайте, зачем Патрику Виейра переходить сюда? Патрик — легенда. Он лишь тренировал "Ниццу", дела которой идут неважно, и вы собираетесь просить его, чтобы он пришел сюда и перевернул все это?"

"Мне сложно представить, что Пеп Гвардиола и Клопп придут сюда вместе или по одиночке и смогут преобразить "Арсенал".

"Я не представляю себе, когда все может наладиться. В данный момент это одна их худших работ в футболе".

"Аллегри? Зачем ему это? Разве "Арсенал" выигрывает что-нибудь? Аллегри тренировал "Ювентус", он выигрывал лигу и почти выиграл Лигу Чемпионов — а что он будет делать в "Арсенале"? — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Арсенал, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2019 20:00

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  1. tot35 08.12.2019 20:44 # tot35
    Нагельсманн вытащил бы

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  2. chelsea88 08.12.2019 20:40 # chelsea88
    Так и есть. Никто этому гейклубу не поможет. Чемпионшип ждёт.

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  3. liverfun 08.12.2019 20:26 # liverfun
    преобразить аснл может любой толковый спец с опытом, но если мерсон подразумевает под преображением борьбу за титул, то перечисленные тренеры бы справились, другое дело, что на это потребовалось бы минимум года 2-3, плюс надо было бы разбить копилочку

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  4. superperez101 08.12.2019 20:18 # superperez101
    "Аллегри? Зачем ему это? Разве "Арсенал" выигрывает что-нибудь? Аллегри тренировал "Ювентус", он выигрывал лигу и почти выиграл Лигу Чемпионов — а что он будет делать в "Арсенале"? — сообщил Мерсон в эфире.

    Источник: http://fapl.ru/posts/75218/?c=1

    как что
    будет почти выигрывать апл

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  5. hammersmith 08.12.2019 20:06 # hammersmith
    Вообще то они ему уже помогли

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  6. gucman 08.12.2019 20:01 # gucman
    арсеналу поможет только очко

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