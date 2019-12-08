"Лестер" одержал восьмую победу подряд в Премьер-Лиге

"Лестер" одержал свою восьмую победу подряд в Премьер-Лиге, разгромив на выезде "Астон Виллу" со счетом 1:4.

Начало матча в Бирмингеме сопровождалось дождем — вода лилась как из ведра, что сказывалось на действиях игроков.



Обе команды были активны, а первый по-настоящему голевой момент создали хозяева на 11-й минуте, когда Анвар Эль-Гази пробил в перекладину с линии вратарской.



А на 20-й минуте гости провели свою фирменную атаку на скорости и открыли счет. Келечи Ихеаначо запустил в прорыв по центру Джейми Варди, который проскочил мимо голкипера и, не сумев сразу же пробить, обыграл защитника, и уже после этого поразил пустые ворота — 0:1.



Открыв счет, "Лестер" только прибавил и принялся регулярно угрожать воротам "Астон Виллы". Наконец, на 41-й минуте Ихеаначо на ближней штанге замкнул прострел Джеймса Мэддисона с левого фланга — 0:2.



Однако перед самым уходом команд на перерыв "вилланам" удалось отыграть один гол. Затяжной розыгрыш углового завершился ударом Джека Грилиша в касание с дальнего края штрафной площади, после чего мяч попал в штангу и оказался в воротах — 1:2.



Второй тайм начался с того, что Мэддисон подал угловой, а Джонни Эванс без сопротивления пробил головой — 1:3.



Подгоняемая своими болельщиками "Астон Вилла" была вынуждена пойти вперед большими силами, однако "Лестер", отдавший инициативу и сосредоточившийся на контратаках, по-прежнему смотрелся опаснее.



В конце концов хозяева пропустили еще раз, и это было вполне закономерно. На 75-й минуте неудержимый Варди хладнокровно реализовал выход один на один — 1:4. Игра была сделана.



"Лестер" одержал яркую и убедительную победу, благодаря которой укрепился на второй позиции в Премьер-Лиге и имеет лучшую разницу мячей в дивизионе. "Астон Вилла" оказалась беззащитна перед кинжальными атаками соперника, впрочем на это обжигались многие команды в этом сезоне.



"Астон Вилла" — "Лестер". Отчет о матче