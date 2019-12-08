"Лестер" одержал восьмую победу подряд в Премьер-Лиге
"Лестер" одержал свою восьмую победу подряд в Премьер-Лиге, разгромив на выезде "Астон Виллу" со счетом 1:4.
Начало матча в Бирмингеме сопровождалось дождем — вода лилась как из ведра, что сказывалось на действиях игроков.
Обе команды были активны, а первый по-настоящему голевой момент создали хозяева на 11-й минуте, когда Анвар Эль-Гази пробил в перекладину с линии вратарской.
А на 20-й минуте гости провели свою фирменную атаку на скорости и открыли счет. Келечи Ихеаначо запустил в прорыв по центру Джейми Варди, который проскочил мимо голкипера и, не сумев сразу же пробить, обыграл защитника, и уже после этого поразил пустые ворота — 0:1.
Открыв счет, "Лестер" только прибавил и принялся регулярно угрожать воротам "Астон Виллы". Наконец, на 41-й минуте Ихеаначо на ближней штанге замкнул прострел Джеймса Мэддисона с левого фланга — 0:2.
Однако перед самым уходом команд на перерыв "вилланам" удалось отыграть один гол. Затяжной розыгрыш углового завершился ударом Джека Грилиша в касание с дальнего края штрафной площади, после чего мяч попал в штангу и оказался в воротах — 1:2.
Второй тайм начался с того, что Мэддисон подал угловой, а Джонни Эванс без сопротивления пробил головой — 1:3.
Подгоняемая своими болельщиками "Астон Вилла" была вынуждена пойти вперед большими силами, однако "Лестер", отдавший инициативу и сосредоточившийся на контратаках, по-прежнему смотрелся опаснее.
В конце концов хозяева пропустили еще раз, и это было вполне закономерно. На 75-й минуте неудержимый Варди хладнокровно реализовал выход один на один — 1:4. Игра была сделана.
"Лестер" одержал яркую и убедительную победу, благодаря которой укрепился на второй позиции в Премьер-Лиге и имеет лучшую разницу мячей в дивизионе. "Астон Вилла" оказалась беззащитна перед кинжальными атаками соперника, впрочем на это обжигались многие команды в этом сезоне.
"Астон Вилла" — "Лестер". Отчет о матче
08.12.2019 19:00
Просмотров: 623
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Дэнни Блинд: «Садио Мане - новый Роналду в мировом футболе.
Как атакующий игрок, он абсолютно фантастический. Я могу пройти через все его качества - и он превосходен во всех аспектах.
Вы знаете, почему Месси голосовал за Мане? Потому что великие игроки узнают других великих игроков».
(ответить)
Лестер просто топарики. Будет забавно, если они Ливер обойдут.
(ответить)
Cchelsea, reeeker и ry-l, один и тот же долбаеб.
Ибо что писанина одна и та же, два ника первого смыло в унитаз, как проебал спор, за то сразу после этого, вылез ry-l
Лемурзик номер два крч
Источник: http://fapl.ru/posts/75217/?c=1#c7042642
(ответить)
Самое смешное, что эти же пенсы будут утверждать какой же второй Мбоппе днарь, когда он перейдет в другой клуб АПЛ
(ответить)
Поже, что это второй Мбопе (с)
Жаль Миджайло не установил смайлики на саете)))
(ответить)
Для пенсов началась кошмарная неделька походу. Эхехехеех, сейчас еще и от Лилля прилетит
(ответить)
Ещё немного и Сульшер с Мауром погонят Челси из 4-ки ссаными тряпками. А пенсы будут трансферный рынок мониторить, скупая топарей неибаца, чтобы ЛЕ выиграть в следующем сезоне. Как же, надо же постоянно брать трофеи!
(ответить)
Птенцы Фергюсона > птенцы Лэмпарда. 🐣
Браво, Данкан! С первого же матча у руля "ирисок" напихал за щеку такому же бывшему футболисту, как и он сам, показав, что молодежь Лэмпарда - переоцененные поленья, которые ничего не могут показать против менее распиаренных сверстников, но воспитанных настоящей мужской рукой.
Фамилия Фергюсон всегда приносит разочарования Лэмпарду и его команде.
(ответить)
"Челси" отдаст 100 млн фунтов за Холанда?
Сообщается, что лондонский клуб готов присоединиться к гонке за трансфер молодого центрального нападающего "Ред Булла" Эрлинга Брёута Холанда, который также, по слухам, является мишенью для "Манчестер Юнайтед".
"Челси" видит Холанда как идеальный вариант, чтобы играть вместе с Тэмми Абрахамом и построить сильную атаку на будущее.
Остается только ждать, смогут ли "синие" опередить другие топ-клубы и подписать 19-летнего форварда, который обойдется им почти в ?100 млн.
------------------------------------------------------------
"Челси" и "Тоттенхэм" поборются за трансфер Аттала
"Тоттенхэм" и "Челси" хотят подписать в январе Юсефа Аттала из французской "Ниццы".
Алжирский игрок впечатлил своей игрой с момента прибытия в "Ниццу" прошлым летом, сыграв 31 матч за французскую команду в прошлом сезоне и сыграв все, кроме четырех игр под руководством Патрика Виейра в этом сезоне.
Хотя он играл больше как вингер в этом сезоне, номинально он является правым защитником.
"Тоттенхэм" и "Челси", по слухам, готовы предложить 35 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph, но президент клуба Жан-Пьер Ривер исключил возможность его продажи.
Также игроком интересуется "ПСЖ", который уже связался с агентом игрока.
------------------------------------------------------------
Бейл перейдет в "Челси" в январе?
Цель "Челси" Гарет Бейл никогда не просил покинуть "Реал", хотя он не особенно счастлив в клубе, по словам его агента.
"Челси" теперь может подписать игроков в январе 2020 года, и ходят слухи, что они могли бы купить Бейла.
И среди всех этих спекуляций его агент Джонатан Барнетт открыл дверь для "Челси", чтобы завершить возможную сделку, сказав BBC: "Он не в восторге".
"У него есть контракт, и пока он является игроком "Реала", он будет играть на 100 процентов – и делать это очень хорошо".
"Он никогда не просил разрешения уехать. Если у него появится подходящая возможность, и он захочет это сделать, мы поговорим с президентом "Реала".
"Челси" должен добавить некоторый опыт к своей очень талантливой команде, и им нужны игроки, меняющие игру, такие как Бейл, чтобы прийти и помочь вывести клуб на следующий уровень.
-------------------------------------------------------------
Бале тоже пойдет, особенно как персональный каратель портовни.
(ответить)
С победой, лис.
(ответить)
Вот как команда реагирует после поражения от ЛФК! Красава Роджерс с путёвкой в ЛЧ! А другие после поражения от Красной Машины реветь и почтилсить начинают...
(ответить)
Guys. This team will be champions.
Reason? Only zeropuck their competitor.
What we know about zeropuck? THEY always lose chances for winning title. ALways. Now will be another way? I think no. Karmo dont love pelicans.
Rorg...Good job man. Excellent
(ответить)
хороший матч, счет по делу, вилла молодцом, грилиш летом на повышение
(ответить)
Роджерс Браво! Варди, моё увожение!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий