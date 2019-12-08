"Лестер" одержал восьмую победу подряд в Премьер-Лиге

Джейми Варди "Лестер" одержал свою восьмую победу подряд в Премьер-Лиге, разгромив на выезде "Астон Виллу" со счетом 1:4.

Начало матча в Бирмингеме сопровождалось дождем — вода лилась как из ведра, что сказывалось на действиях игроков.

Обе команды были активны, а первый по-настоящему голевой момент создали хозяева на 11-й минуте, когда Анвар Эль-Гази пробил в перекладину с линии вратарской.

А на 20-й минуте гости провели свою фирменную атаку на скорости и открыли счет. Келечи Ихеаначо запустил в прорыв по центру Джейми Варди, который проскочил мимо голкипера и, не сумев сразу же пробить, обыграл защитника, и уже после этого поразил пустые ворота — 0:1.

Открыв счет, "Лестер" только прибавил и принялся регулярно угрожать воротам "Астон Виллы". Наконец, на 41-й минуте Ихеаначо на ближней штанге замкнул прострел Джеймса Мэддисона с левого фланга — 0:2.

Однако перед самым уходом команд на перерыв "вилланам" удалось отыграть один гол. Затяжной розыгрыш углового завершился ударом Джека Грилиша в касание с дальнего края штрафной площади, после чего мяч попал в штангу и оказался в воротах — 1:2.

Второй тайм начался с того, что Мэддисон подал угловой, а Джонни Эванс без сопротивления пробил головой — 1:3.

Подгоняемая своими болельщиками "Астон Вилла" была вынуждена пойти вперед большими силами, однако "Лестер", отдавший инициативу и сосредоточившийся на контратаках, по-прежнему смотрелся опаснее.

В конце концов хозяева пропустили еще раз, и это было вполне закономерно. На 75-й минуте неудержимый Варди хладнокровно реализовал выход один на один — 1:4. Игра была сделана.

"Лестер" одержал яркую и убедительную победу, благодаря которой укрепился на второй позиции в Премьер-Лиге и имеет лучшую разницу мячей в дивизионе. "Астон Вилла" оказалась беззащитна перед кинжальными атаками соперника, впрочем на это обжигались многие команды в этом сезоне.

"Астон Вилла" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2019 19:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 08.12.2019 19:13 # mikkiynwa
    Дэнни Блинд: «Садио Мане - новый Роналду в мировом футболе.

    Как атакующий игрок, он абсолютно фантастический. Я могу пройти через все его качества - и он превосходен во всех аспектах.

    Вы знаете, почему Месси голосовал за Мане? Потому что великие игроки узнают других великих игроков».

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  2. brown-ale 08.12.2019 19:12 # brown-ale
    Лестер просто топарики. Будет забавно, если они Ливер обойдут.

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  3. mikkiynwa 08.12.2019 19:12 # mikkiynwa
    Cchelsea, reeeker и ry-l, один и тот же долбаеб.

    Ибо что писанина одна и та же, два ника первого смыло в унитаз, как проебал спор, за то сразу после этого, вылез ry-l

    Лемурзик номер два крч

    Источник: http://fapl.ru/posts/75217/?c=1#c7042642

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  4. largo-winch 08.12.2019 19:11 # largo-winch
    Самое смешное, что эти же пенсы будут утверждать какой же второй Мбоппе днарь, когда он перейдет в другой клуб АПЛ

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  5. largo-winch 08.12.2019 19:08 # largo-winch
    Поже, что это второй Мбопе (с)

    Жаль Миджайло не установил смайлики на саете)))

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  6. largo-winch 08.12.2019 19:07 # largo-winch
    Для пенсов началась кошмарная неделька походу. Эхехехеех, сейчас еще и от Лилля прилетит

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  7. sausage 08.12.2019 19:07 # sausage
    Ещё немного и Сульшер с Мауром погонят Челси из 4-ки ссаными тряпками. А пенсы будут трансферный рынок мониторить, скупая топарей неибаца, чтобы ЛЕ выиграть в следующем сезоне. Как же, надо же постоянно брать трофеи!

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  8. mikkiynwa 08.12.2019 19:05 # mikkiynwa
    Птенцы Фергюсона > птенцы Лэмпарда. &#128035;

    Браво, Данкан! С первого же матча у руля "ирисок" напихал за щеку такому же бывшему футболисту, как и он сам, показав, что молодежь Лэмпарда - переоцененные поленья, которые ничего не могут показать против менее распиаренных сверстников, но воспитанных настоящей мужской рукой.

    Фамилия Фергюсон всегда приносит разочарования Лэмпарду и его команде.

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  9. ry-l 08.12.2019 19:05 # ry-l
    "Челси" отдаст 100 млн фунтов за Холанда?

    Сообщается, что лондонский клуб готов присоединиться к гонке за трансфер молодого центрального нападающего "Ред Булла" Эрлинга Брёута Холанда, который также, по слухам, является мишенью для "Манчестер Юнайтед".

    "Челси" видит Холанда как идеальный вариант, чтобы играть вместе с Тэмми Абрахамом и построить сильную атаку на будущее.

    Остается только ждать, смогут ли "синие" опередить другие топ-клубы и подписать 19-летнего форварда, который обойдется им почти в ?100 млн.
    ------------------------------------------------------------

    "Челси" и "Тоттенхэм" поборются за трансфер Аттала

    "Тоттенхэм" и "Челси" хотят подписать в январе Юсефа Аттала из французской "Ниццы".

    Алжирский игрок впечатлил своей игрой с момента прибытия в "Ниццу" прошлым летом, сыграв 31 матч за французскую команду в прошлом сезоне и сыграв все, кроме четырех игр под руководством Патрика Виейра в этом сезоне.

    Хотя он играл больше как вингер в этом сезоне, номинально он является правым защитником.

    "Тоттенхэм" и "Челси", по слухам, готовы предложить 35 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph, но президент клуба Жан-Пьер Ривер исключил возможность его продажи.

    Также игроком интересуется "ПСЖ", который уже связался с агентом игрока.
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    Бейл перейдет в "Челси" в январе?

    Цель "Челси" Гарет Бейл никогда не просил покинуть "Реал", хотя он не особенно счастлив в клубе, по словам его агента.

    "Челси" теперь может подписать игроков в январе 2020 года, и ходят слухи, что они могли бы купить Бейла.

    И среди всех этих спекуляций его агент Джонатан Барнетт открыл дверь для "Челси", чтобы завершить возможную сделку, сказав BBC: "Он не в восторге".

    "У него есть контракт, и пока он является игроком "Реала", он будет играть на 100 процентов – и делать это очень хорошо".

    "Он никогда не просил разрешения уехать. Если у него появится подходящая возможность, и он захочет это сделать, мы поговорим с президентом "Реала".

    "Челси" должен добавить некоторый опыт к своей очень талантливой команде, и им нужны игроки, меняющие игру, такие как Бейл, чтобы прийти и помочь вывести клуб на следующий уровень.
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    Бале тоже пойдет, особенно как персональный каратель портовни.

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  10. mikkiynwa 08.12.2019 19:04 # mikkiynwa
    С победой, лис.

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  11. weorlfc 08.12.2019 19:03 # weorlfc
    Вот как команда реагирует после поражения от ЛФК! Красава Роджерс с путёвкой в ЛЧ! А другие после поражения от Красной Машины реветь и почтилсить начинают...

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  12. thegodfather 08.12.2019 19:02 # thegodfather
    Guys. This team will be champions.
    Reason? Only zeropuck their competitor.
    What we know about zeropuck? THEY always lose chances for winning title. ALways. Now will be another way? I think no. Karmo dont love pelicans.
    Rorg...Good job man. Excellent

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  13. liverfun 08.12.2019 19:01 # liverfun
    хороший матч, счет по делу, вилла молодцом, грилиш летом на повышение

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  14. largo-winch 08.12.2019 18:59 # largo-winch
    Роджерс Браво! Варди, моё увожение!!!

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