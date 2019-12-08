Магуайр почуял близость топ-4

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что почуял близость топ-4 Премьер-Лиги.

На текущей неделе "красные дьяволы" впервые в этом сезоне оформили две победы подряд, в ярком стиле обыграв "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

Добавив в свою копилку шесть очков, "Юнайтед" взлетел на пятое место и теперь находится всего в пяти баллах от зоны Лиги Чемпионов. Магуайр чувствует, что и это отставание его команда сможет отыграть.

"Думаю, тебя должны заботить только свои собственные результаты. Не смотри на других — продолжай выигрывать свои матчи".

"Мы одержали две победы подряд, против "Тоттенхэма" и "Сити". На следующей неделе нас ждет очередной большой матч".

"Топ-4 появилась в поле нашего зрения, но нам лишь нужно заботиться о своих результатах, стараться набирать по три очка и продолжать прогрессировать", — цитирует Магуайра Sky Sports.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 867

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 08.12.2019 18:56 # largo-winch
    Как классно Роджерс избавился от этого дауна летом.

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  2. chelsiukpro 08.12.2019 18:39 # chelsiukpro
    Лемпс не спи! Выпускай нормальных игроков а то видишь что уже настигают, теперь нелзя терять очки...

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  3. alexomck 08.12.2019 18:34 # alexomck
    Челси смердит с 4го, да.

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  4. hammersmith 08.12.2019 18:33 # hammersmith
    Прикинул хуй к носу, так сказать

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  5. beatles-red 08.12.2019 18:14 # beatles-red
    Запах мошонки Лестера он почувствовал

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  6. ganinilyha 08.12.2019 18:14 # ganinilyha
    Чемпионшипа?

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  7. superperez101 08.12.2019 18:03 # superperez101
    две победы подряд
    это настоящая серия побед пацаны

    (ответить)

  8. chebrec 08.12.2019 18:02 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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