Магуайр почуял близость топ-4

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что почуял близость топ-4 Премьер-Лиги.

На текущей неделе "красные дьяволы" впервые в этом сезоне оформили две победы подряд, в ярком стиле обыграв "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".



Добавив в свою копилку шесть очков, "Юнайтед" взлетел на пятое место и теперь находится всего в пяти баллах от зоны Лиги Чемпионов. Магуайр чувствует, что и это отставание его команда сможет отыграть.



"Думаю, тебя должны заботить только свои собственные результаты. Не смотри на других — продолжай выигрывать свои матчи".



"Мы одержали две победы подряд, против "Тоттенхэма" и "Сити". На следующей неделе нас ждет очередной большой матч".



"Топ-4 появилась в поле нашего зрения, но нам лишь нужно заботиться о своих результатах, стараться набирать по три очка и продолжать прогрессировать", — цитирует Магуайра Sky Sports.