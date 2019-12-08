Магуайр почуял близость топ-4
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что почуял близость топ-4 Премьер-Лиги.
На текущей неделе "красные дьяволы" впервые в этом сезоне оформили две победы подряд, в ярком стиле обыграв "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".
Добавив в свою копилку шесть очков, "Юнайтед" взлетел на пятое место и теперь находится всего в пяти баллах от зоны Лиги Чемпионов. Магуайр чувствует, что и это отставание его команда сможет отыграть.
"Думаю, тебя должны заботить только свои собственные результаты. Не смотри на других — продолжай выигрывать свои матчи".
"Мы одержали две победы подряд, против "Тоттенхэма" и "Сити". На следующей неделе нас ждет очередной большой матч".
"Топ-4 появилась в поле нашего зрения, но нам лишь нужно заботиться о своих результатах, стараться набирать по три очка и продолжать прогрессировать", — цитирует Магуайра Sky Sports.
08.12.2019 18:00
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Как классно Роджерс избавился от этого дауна летом.
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Лемпс не спи! Выпускай нормальных игроков а то видишь что уже настигают, теперь нелзя терять очки...
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Челси смердит с 4го, да.
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Прикинул хуй к носу, так сказать
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Запах мошонки Лестера он почувствовал
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Чемпионшипа?
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две победы подряд
это настоящая серия побед пацаны
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Ахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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