Кайл Уолкер не готов признать поражение в чемпионской гонке

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер отказывается признавать, что чемпионская гонка для его команды окончена.

Накануне вечером "горожане" потерпели поражение 2:1 в дерби против "Манчестер Юнайтед" и теперь отстают от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" уже на 14 очков.



Задача "Сити" по защите титула осложняется тем, что в 15 турах "Ливерпуль" потерял только два очка, однако Уолкер намерен сражаться, пока у "горожан" остаются математические шансы.



"Мы знали, что они обладают быстрыми игроками в быстрых зонах: Мартиалем, Рэшфордом и Джеймсом. Они очень хороши на контратаках. Мы знали это, но мы не смогли сдержать их так, как следовало бы".



"14 очков — это огромное расстояние, и мы знаем это, однако нам нужно продолжать сражаться до конца. Ничего не кончено, пока не кончено. Мы продолжим стараться как команда", — цитирует Уолкера Sky Sports.