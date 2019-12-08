Кайл Уолкер не готов признать поражение в чемпионской гонке
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер отказывается признавать, что чемпионская гонка для его команды окончена.
Накануне вечером "горожане" потерпели поражение 2:1 в дерби против "Манчестер Юнайтед" и теперь отстают от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" уже на 14 очков.
Задача "Сити" по защите титула осложняется тем, что в 15 турах "Ливерпуль" потерял только два очка, однако Уолкер намерен сражаться, пока у "горожан" остаются математические шансы.
"Мы знали, что они обладают быстрыми игроками в быстрых зонах: Мартиалем, Рэшфордом и Джеймсом. Они очень хороши на контратаках. Мы знали это, но мы не смогли сдержать их так, как следовало бы".
"14 очков — это огромное расстояние, и мы знаем это, однако нам нужно продолжать сражаться до конца. Ничего не кончено, пока не кончено. Мы продолжим стараться как команда", — цитирует Уолкера Sky Sports.
08.12.2019 17:00
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Такими темпами отрыв будет лишь увеличиваться, а не наоборот
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