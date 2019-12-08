Нико Ковач заинтересован в работе с "Арсеналом"

Нико Ковач Бывший наставник "Баварии" Нико Ковач хочет возглавить "Арсенал".

48-летний Ковач находится без работы с прошлого месяца, когда он был уволен "Баварией" после невыразительного старта сезона. Впрочем, уход Нико слабо повлиял на результаты мюнхенцев, которые опустились уже на седьмое место в Бундеслиге.

Прямо сейчас Ковач находится в Англии, чтобы познакомиться с местным футболом и посмотреть, какие варианты трудоустройства у него могут быть. В первую очередь Нико привлекает "Арсенал", который все еще ищет замену Унаи Эмери.

Еще в минувшую субботу Ковач со своими представителями побывал на "Гудисон Парк", став свидетелем победы "Эвертона" над "Челси" со счетом 3:1 — "ириски", как и "Арсенал", тоже находятся в поисках нового рулевого.

По информации Goal, сегодня экс-игрок сборной Хорватии посетит матч "Астон Вилла" — "Лестер", а в понедельник воочию понаблюдает за игрой "Арсенала" против "Вест Хэма".

Сообщается, что представители Ковача уже установили контакт с "канонирами". Теперь на "Эмирейтс" знают, что Нико заинтересован получить работу главного тренера и готов пройти собеседование.


Метки Арсенал, Ковач, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.12.2019 16:00

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  1. blackdreamer 08.12.2019 17:27 # blackdreamer
    норм физрук очередной

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  2. manutd-20champ 08.12.2019 17:07 # manutd-20champ
    кто это. кошмар.

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  3. theo-zm 08.12.2019 16:56 # theo-zm
    Ну нет
    Зачем он
    Это же унай очередной

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  4. ganinilyha 08.12.2019 16:42 # ganinilyha
    Хз зачем Бавария вообще его увольняла

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  5. wolfsmensch 08.12.2019 16:25 # wolfsmensch
    Эвертону бы больше подошел

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  6. mab 08.12.2019 16:24 # mab
    это было бы просто прекрасно!!

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  7. mane 08.12.2019 16:19 # mane
    fizrook

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  8. quavo 08.12.2019 16:08 # quavo
    вообще не понимаю миланы и арсеналы всякие, назначают какое то отребье, которые полные нули и потом отстегивают им лавэху за отставку еще и буксуя в своем развитии, хотя какое там развитие, чисто деградация

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  9. redwhitegun 08.12.2019 16:05 # redwhitegun
    А не пошел бы ты нахуй?)

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