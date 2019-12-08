Нико Ковач заинтересован в работе с "Арсеналом"
Бывший наставник "Баварии" Нико Ковач хочет возглавить "Арсенал".
48-летний Ковач находится без работы с прошлого месяца, когда он был уволен "Баварией" после невыразительного старта сезона. Впрочем, уход Нико слабо повлиял на результаты мюнхенцев, которые опустились уже на седьмое место в Бундеслиге.
Прямо сейчас Ковач находится в Англии, чтобы познакомиться с местным футболом и посмотреть, какие варианты трудоустройства у него могут быть. В первую очередь Нико привлекает "Арсенал", который все еще ищет замену Унаи Эмери.
Еще в минувшую субботу Ковач со своими представителями побывал на "Гудисон Парк", став свидетелем победы "Эвертона" над "Челси" со счетом 3:1 — "ириски", как и "Арсенал", тоже находятся в поисках нового рулевого.
По информации Goal, сегодня экс-игрок сборной Хорватии посетит матч "Астон Вилла" — "Лестер", а в понедельник воочию понаблюдает за игрой "Арсенала" против "Вест Хэма".
Сообщается, что представители Ковача уже установили контакт с "канонирами". Теперь на "Эмирейтс" знают, что Нико заинтересован получить работу главного тренера и готов пройти собеседование.
08.12.2019 16:00
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Последние комментарии:
норм физрук очередной
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кто это. кошмар.
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Ну нет
Зачем он
Это же унай очередной
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Хз зачем Бавария вообще его увольняла
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Эвертону бы больше подошел
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это было бы просто прекрасно!!
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fizrook
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вообще не понимаю миланы и арсеналы всякие, назначают какое то отребье, которые полные нули и потом отстегивают им лавэху за отставку еще и буксуя в своем развитии, хотя какое там развитие, чисто деградация
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А не пошел бы ты нахуй?)
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