Нико Ковач заинтересован в работе с "Арсеналом"

Бывший наставник "Баварии" Нико Ковач хочет возглавить "Арсенал".

48-летний Ковач находится без работы с прошлого месяца, когда он был уволен "Баварией" после невыразительного старта сезона. Впрочем, уход Нико слабо повлиял на результаты мюнхенцев, которые опустились уже на седьмое место в Бундеслиге.



Прямо сейчас Ковач находится в Англии, чтобы познакомиться с местным футболом и посмотреть, какие варианты трудоустройства у него могут быть. В первую очередь Нико привлекает "Арсенал", который все еще ищет замену Унаи Эмери.



Еще в минувшую субботу Ковач со своими представителями побывал на "Гудисон Парк", став свидетелем победы "Эвертона" над "Челси" со счетом 3:1 — "ириски", как и "Арсенал", тоже находятся в поисках нового рулевого.



По информации Goal, сегодня экс-игрок сборной Хорватии посетит матч "Астон Вилла" — "Лестер", а в понедельник воочию понаблюдает за игрой "Арсенала" против "Вест Хэма".



Сообщается, что представители Ковача уже установили контакт с "канонирами". Теперь на "Эмирейтс" знают, что Нико заинтересован получить работу главного тренера и готов пройти собеседование.